Battlefield 2042 : ce n'est pas la taille qui compte

Même si Battlefield 2042 compte moins de 2 000 joueurs simultanés sur Steam (contre 100 000 au lancement), EA n'est pas décidé à jeter l'éponge. Après tout, Bethesda a bien réussi à sauver Fallout 76 en donnant aux joueurs ce qu'ils voulaient : des vraies campagnes solos et des PNJs. Donc EA/DICE va faire pareil et va commencer par modifier un des gros points noirs du jeu : les cartes. DICE s'est rendu compte qu'avoir des grands espaces vides et plats dans ses cartes n'est pas très fun à jouer pour les types à pieds. Non seulement ils doivent marcher des plombes mais ils sont à la merci de tout ce qui bouge (snipers, tanks, pigeons ayant la diarhée...). Du coup DICE va modifier les cartes actuelles comme Kaleidoscope et les futures cartes seront plus petites. DICE a aussi retardé la sortie de la première Saison du jeu à cet été afin de se donner le temps de réparer ce qui était cassé et d'ajouter ce qui manquait.