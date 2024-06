Avant sa sortie initiale sur Switch en septembre 2023, nous anticipions déjà une éventuelle version pour PC de Baten Kaitos I & II HD Remaster . Après une attente bien méritée, les classiques du RPG Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu ainsi que Baten Kaitos Origins sont enfin accessibles sur Steam. Ces jeux sont célèbres pour leurs sublimes bandes originales.Les deux titres ont bénéficié d'améliorations au niveau des détails des personnages et des décors, d'un passage du format 4:3 au 16:9, ainsi que d'une interface utilisateur améliorée. De nouvelles fonctionnalités telles que la sauvegarde automatique et le mode New Game Plus ont également été ajoutées.