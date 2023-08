Baldur's Gate 3 : le succès en quelques chiffres

Les serveurs de Steam (et ceux d'Akamai, le content delivery network utilisé par la plateforme) ont chauffé jeudi. D'habitude la bande-passante utilisée par Steam tourne autour des 20 Tb/s. Jeudi, elle a fait une pointe à 146 Tb/s. La raison est simple : des tonnes de monde ont téléchargé les 122 Go de Baldur's Gate 3. Et ils y jouent. C'est le deuxième jeu le plus joué sur Steam et il a fait une pointe à près 600 000 joueurs simultanés.Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez y jouer tout seul dans votre coin, vous pouvez y jouer à 4 en co-op comme une vraie campagne de D&D et vous pouvez même diffuser le tout sur Twitch avec une intégration super poussée permettant aux spectateurs de voter pour les choix durant les dialogues ou consulter les stats et l'inventaire des différents personnages. Le jeu est d'ailleurs 4ème sur la plateforme d'Amazon. Au passage le jeu est désormais vérifié sur Steam Deck et Proton a été patché pour réparer un soucis si vous êtes hors ligne.Enfin le jeu ne comporte pas la moindre micro-transaction et comporte déjà trouze mille mods . Si seulement les gros éditeurs en prenaient de la graine...