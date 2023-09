Baldur's Gate 3 en direct

Les parties filmées de D&D sont de plus en plus populaires avec des émissions comme Critical Role qui en est à sa troisième campagne. Elles sont souvent en différé mais elles sont parfois en direct comme High Rollers avec Mark Hulmes en maître du jeu. Ce vendredi, il y aura un High Rollers très spécial que les doubleurs de Baldur's Gate 3 (Samantha Béart - Karlach, Tim Downie - Gale Dekarios, Jennifer English - Shadowheart, Theo Solomon - Wyll Ravengard, Neil Newbon - Astarion et Devora Wilde - Lae’zel) vont faire une partie. Le tout est organisé par Larian qui a pensé à son public européen vu que les festivités commenceront à 20H sur Twitch