Back 4 Blood : présentation des chasseurs et des chassés

La sortie de Back 4 Blood approche doucement, et pendant ce temps, Turtle Rock Studio continue de dévoiler son contenu par le biais d'une nouvelle vidéo. On nous présente ici les personnages jouables ainsi que certains des zombies spéciaux que l'on pourra rencontrer, comme l'Ogre qui lance des gros projectiles comme le Tank de Left 4 Dead 2 en était capable, ou encore le Breaker, qui ressemble à un Charger qui aurait appris à se servir de son deuxième bras (on voit aussi un zombie bondissant comme un Hunter dans le trailer, mais sans s'attarder dessus).On notera que quelques unes des capacités passives des personnages ont été changées, ce qui pourrait faire suite à certaines des critiques émises lors de la bêta concernant l'équilibrage du jeu, ce qui est plutôt bon signe pour la suite.