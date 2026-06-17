ACTU
Avec ses 30 000 ventes, Horses commence enfin à rentrer dans ses frais
par Buck Rogers, email
D'après les chiffres communiqués par le studio Santa Ragione et relayés par Game Developer, Horses a finalement franchi un premier cap important, à savoir avoir écoulé 30 000 exemplaires. Ainsi, le studio italien commence seulement à récupérer les coûts de développement du projet. Les revenus générés ont d'abord permis de rembourser les investisseurs privés ainsi que le réalisateur du jeu, Andrea Lucco Borlera, avant que le studio ne puisse commencer à récupérer sa propre mise.
Sur les 100 000 dollars investis dans le développement, environ 50 000 avaient été avancés directement par Santa Ragione. Après redistribution des recettes, seuls 8 000 dollars sont revenus à au studio, ce qui constitue les premiers bénéfices destinés à amortir ses dépenses. D’ailleurs, l'histoire de Horses est d'autant plus singulière qu'il s'agit à l'origine d'un projet imaginé par Andrea Lucco Borlera lorsqu'il était encore étudiant en cinéma à l'université Roma Tre. Inspiré par le cinéma surréaliste, le réalisateur a ensuite transformé cette idée en jeu vidéo avec l'aide de Santa Ragione, déjà connu pour leurs fameux Saturnalia ou Mediterranea Inferno.
Si le titre a réussi à trouver son public sur GOG et sur itch.io, il a cependant été privé d'une exposition bien plus importante et qu’il méritait largement, car en premier lieu, Steam avait refusé le jeu dès 2023, une décision qui fut ensuite confirmée suite à un appel. À la veille de sa sortie, c’est l'Epic Games Store qui s’était dégonflé et avait lui aussi retiré le titre de sa boutique, tandis que Humble l'avait brièvement délisté avant de le remettre en vente. Valve et Epic ont évoqué des violations de leurs règles concernant les contenus sexuels ou abusifs, mais les développeurs affirment n'avoir jamais obtenu d'explications précises sur les éléments incriminés.
Pour avoir fini le jeu, rien ne justifie cette exclusion aussi sévère, d'autant plus que le jeu a obtenu une classification PEGI 18 et ESRB Mature, sachant qu’au moins la plateforme de Valve met à disposition des œuvres nettement plus trash. Toutefois, le principal reste que Horses a prouvé qu'un jeu indépendant peut trouver son public malgré d'importants obstacles commerciaux.
Sur les 100 000 dollars investis dans le développement, environ 50 000 avaient été avancés directement par Santa Ragione. Après redistribution des recettes, seuls 8 000 dollars sont revenus à au studio, ce qui constitue les premiers bénéfices destinés à amortir ses dépenses. D’ailleurs, l'histoire de Horses est d'autant plus singulière qu'il s'agit à l'origine d'un projet imaginé par Andrea Lucco Borlera lorsqu'il était encore étudiant en cinéma à l'université Roma Tre. Inspiré par le cinéma surréaliste, le réalisateur a ensuite transformé cette idée en jeu vidéo avec l'aide de Santa Ragione, déjà connu pour leurs fameux Saturnalia ou Mediterranea Inferno.
Si le titre a réussi à trouver son public sur GOG et sur itch.io, il a cependant été privé d'une exposition bien plus importante et qu’il méritait largement, car en premier lieu, Steam avait refusé le jeu dès 2023, une décision qui fut ensuite confirmée suite à un appel. À la veille de sa sortie, c’est l'Epic Games Store qui s’était dégonflé et avait lui aussi retiré le titre de sa boutique, tandis que Humble l'avait brièvement délisté avant de le remettre en vente. Valve et Epic ont évoqué des violations de leurs règles concernant les contenus sexuels ou abusifs, mais les développeurs affirment n'avoir jamais obtenu d'explications précises sur les éléments incriminés.
Pour avoir fini le jeu, rien ne justifie cette exclusion aussi sévère, d'autant plus que le jeu a obtenu une classification PEGI 18 et ESRB Mature, sachant qu’au moins la plateforme de Valve met à disposition des œuvres nettement plus trash. Toutefois, le principal reste que Horses a prouvé qu'un jeu indépendant peut trouver son public malgré d'importants obstacles commerciaux.