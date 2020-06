AT&T à fond dans les JV mais pas trop

Quand AT&T a racheté Time Warner en 2018, ils ont créé un monstre tentaculaire possédant aussi bien les studios de production, les plateformes de streaming et les tuyaux de diffusion. (J'ai créé un Google Spreadsheet pour faire la liste de ce que détiennent les 4 géants des médias) Et comme aux US la neutralité du net n'existe plus, AT&T a fait exactement ce qu'on craignait à savoir privilégier ses propres plateformes de diffusion pour les abonnés AT&T. Seul problème : le monstre en question est criblé de dettes, aux alentours de 165 milliards de dollars. Ils cherchent donc à lâcher du leste. Selon CNBC , AT&T compterait vendre sa division Warner Bros Interactive pour 4 milliards de dollars et Take-Two Interactive Software, Electronic Arts et Activision Blizzard seraient intéressés.Le but serait de faire comme Disney avec Star Wars et Marvel : ne pas prendre de risques en produisant les jeux en interne mais toucher des royautés sur les licences utilisées (Harry Potter, DC, Game Of Thrones...). Mine de rien, WB Interactive compte un paquet de studios : 5 studios estampillés Warner Bros Games, 5 studios estampillés Traveller's Tales, Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, Monolith Productions et Avalanche Software. On espère que tout ce beau monde pourra retomber sur ses pattes mais on doute que qui ce soit puisse absorber une quinzaine de studios sans la moindre casse.