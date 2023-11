Astroneer : Une cartouche de plus dans le Devolver

Ca y est, c'est fait, System Era Softworks , les papas d' Astroneer viennent de rejoindre la grande famille hétéroclite de Devolver Digital et sont assez fiers de montrer le chemin accompli en 2 ans avant cette acquisition. En fait, à lire le papier qu'ils ont écrit pour l'évênement , Devolver avait deja failli être l'éditeur du jeu il y a 8 ans de cela, donc les planètes semblaient être dévolues à s'aligner (vous l'avez ?). On leur souhaite le meilleur pour la suite du développement de ce petit jeu d'exploration mignon tout en voxels qui comme No Mans' Sky n'en finit plus de s'enrichir année après année.