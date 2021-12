Assassin's Creed Valhalla : le poids des Mo

Petite mise en garde à l'attention de nos lecteurs du tiers-monde technologique (comme la Creuse ou les US) qui doivent survivre avec de l'ADSL ou un plafond de téléchargement mensuel : la prochaine mise à jour de Assassin's Creed Valhalla pèsera dans les 70 Go. "Mais c'est complètement con, ils retéléchargent tout le jeu ou bien ?" vous êtes-vous sûrement exclamé. Et bien oui, exactement, cette mise à jour redescend tout le jeu, mais il y a une bonne raison à ça : les gens qui servent encore à quelque chose chez Ubi (donc pas ceux-là ) ont réorganisé toute la structure des fichiers du jeu , permettant au final d'économiser une place substantielle sur le disque dur, l'espace occupé passant de 100 à 70 Go, et peut-être même d'améliorer les temps de chargement. On a en revanche assez peu d'espoir que ça change quoi que ce soit aux performances exécrables du jeu sur les cartes Nvidia.