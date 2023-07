Assassin's Creed Mirage présenté par les développeurs

On sent la volonté d’ Ubisoft avec Assassin's Creed Mirage , de capter un peu de la classe d’Altaïr Ibn La-Ahad du premier volet, en récupérant au passage un peu de son style de combat. Mais le parcours de Basim Ibn Ishaq ressemblera de fait plus à celui de Ezio Auditore da Firenze qui sur trois volets était passé d’apprenti à Maître Assassin. Il n’en faudra qu’un au premier, dont les aventures se dérouleront en 861, c’est à dire douze avant Assassin's Creed Valhalla Dans cette vidéo qui présente le personnage principal à travers le regard des développeurs, vous y verrez du gameplay, mais également le lore du jeu. Bien qu’ayant été pensé aussi pour s’adressé à un public qui n’a jamais joué à la saga, le jeu sera apparemment rempli de clins d’œil. Assassin’s creed Mirage est toujours prévu pour le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.