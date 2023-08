Assassin's Creed Mirage : les développeurs présentent Bagdad

Dans un jeu à monde ouvert, la star se doit d’être la ville et ses alentours, ou plus généralement la carte du jeu. Ubisoft l’a mieux compris sur certains titres que d’autres, et quand on voit la modélisation de Paris et de ses lieux cultuels et symboliques comme la Cathédrale Notre-Dame , ou bien plus récemment celle de l’Égypte antique , ils ont souvent fait mouche. Dans Assassin's Creed Mirage , les équipes se sont attelées aussi sur un gros défi, celui de faire revivre la ville de Baġdād Au IXème siècle, la cité qui faisait partie du califat abbasside était l’« une des plus grandes et des plus avancées du monde », mais malheureusement vu qu’il ne restait plus grand-chose qui ait survécu de cette époque, les équipes de développement ont dû la recréer à partir de différents écrits, tels des récits de voyages. D’ailleurs vous pourrez voir dans ce carnet des développeurs comment les différentes cultures cohabitent au sein des lieux de vies, l’atmosphère à différents moments de la journée…De toute façon, vous aurez plus d’informations en visionnant la vidéo d’environ six minutes. Assassin’s Creed Mirage quant à lui est toujours attendu pour le 5 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Luna.