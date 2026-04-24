ACTU
Assassin's Creed Black Flag Resynced, Reused, Recycled
par CBL, email @CBL_Factor
Comme prévu, Ubisoft a levé les voiles sur le remake de Black Flag, un des meilleurs opus d'Assassin's Creed. Assassin's Creed Black Flag Resynced de son petit nom utilise la dernière version du moteur Anvil et supporte donc tous les trucs modernes comme le ray-tracing pour les lumières et les reflets. Les assets graphiques ont été totalement refaits et le résultat fait plaisir à voir. Il semble qu'en plus le tout soit bien optimisé vu que la config PC recommandé parle d'un Ryzen 5 3600, d'une GeForce 3060 et de 16 Go de RAM. Il faut croire que quelqu'un a eu le mémo concernant les problèmes actuels liés à l'IA. Le Steam Deck sera même supporté dès la sortie du jeu.
Ubisoft en profité pour retravailler certains aspects du gameplay comme les missions de filature ultra-lourdes dans l'original. Le parkour a aussi été amélioré et permet de sauter quand on veut comme dans Mirage. Les combats de vaisseaux ont aussi été améliorés et Ubisoft a ajouté pas mal de contenu comme 10 nouvelles chansons de marin, plus d'options de customisation pour le Jackdaw (son vaisseau pirate) et des nouvelles missions.
Au niveau des mauvaises nouvelles, le mode multi du jeu originel a disparu et le jeu n'inclura pas le DLC Freedom Cry. Par contre Ubisoft a conservé et même modernisé tout ce qui se passe dans le présent. Il faut de tout pour faire un Desmond. Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira le 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Cerises à 60 euros pour la version de base et 70 euros pour la version deluxe qui n'offre rien de bien excitant.
Ubisoft en profité pour retravailler certains aspects du gameplay comme les missions de filature ultra-lourdes dans l'original. Le parkour a aussi été amélioré et permet de sauter quand on veut comme dans Mirage. Les combats de vaisseaux ont aussi été améliorés et Ubisoft a ajouté pas mal de contenu comme 10 nouvelles chansons de marin, plus d'options de customisation pour le Jackdaw (son vaisseau pirate) et des nouvelles missions.
Au niveau des mauvaises nouvelles, le mode multi du jeu originel a disparu et le jeu n'inclura pas le DLC Freedom Cry. Par contre Ubisoft a conservé et même modernisé tout ce qui se passe dans le présent. Il faut de tout pour faire un Desmond. Assassin's Creed Black Flag Resynced sortira le 9 juillet sur PC, PS5 et Xbox Cerises à 60 euros pour la version de base et 70 euros pour la version deluxe qui n'offre rien de bien excitant.