Arsène Lupin – Voleur un jour, et toujours en 2024

Les gros jeux Microids se sont quasiment tous vautrés l’année dernière, non pas que l’on s’en réjouisse, mais oui presque tous les jeux ont été des bides… Presque tous ? Non ! Un jeu développé par d'irréductibles non pas Gallois mais Écossais résiste encore l’échec. On parle du bien reçu Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases par Blazing Griffin Games ... Ah non c'était en 2021, en 2023 ils avaient réalisé le tiède Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case , et on se rend compte qu’ils n’auront réalisé que des jeux moyens jusqu’ici mis à part leur tout premier (en 2006 !) The Ship: Murder Party Pourquoi on précise tout cela, parce que Microids a publié la bande-annonce de leur prochain jeu, Arsène Lupin – Voleur un jour , où il n’y a zéro moment de gameplay ou cinématiques, ce qui est rarement bon signe. Là, on navigue à vue et ce ne sont pas les quatre captures dans la galerie d’images qui nous donneront plus de détails. En revanche, nous avons les intentions du studio qui sont de nous faire vivre la jeunesse du célèbre gentleman cambrioleur, où en tant que joueur, nous devrons nous déguiser, enquêter, et forcément dérober l’objet de nos convoitises.En revanche, la trame scénaristique parle de traquer le légendaire adversaire d’Arsène Lupin. C’est quoi, l’honnêteté ? Quoi qu’il en soit, le titre est prévu pour 2024 sur PC, Switch, les Xbox et les PlayStation.