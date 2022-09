ARM : l'histoire d'une prise de RISC

De nos jours, ARM est l'architecture dominante qu'on retrouve dans une vase majorité d'ordinateurs depuis les plus petits type Raspberry Pi jusqu'à des supercalculateurs comme Fugaku . En 2021, on a passé la barre des 200 milliards de puces ARM produites. Pour comprendre comment on est arrivé là, il est important de revenir aux débuts. Cela tombe bien : Ars Technica bosse sur un excellent papier sur l'histoire d'ARM. La première partie est en ligne et explique comment ARM V1 a vu le jour. Elle permet de comprendre aussi pourquoi les puces ARM sont aussi rapides et peu gourmandes en énergie. Mais le plus étonnant est que la puce a été conçue par une toute petite équipe sous la direction de Sophie Wilson et Steve Furber. On vous recommande chaudement la lecture et on a hâte d'avoir la suite.