Apple : OK or Keynote ?

Homepod mini

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

Jeux Vidéo?

La dernière grand messe de la paroisse Apple vient de se terminer ce mardi 13 octobre et avec elle la présentation des prochains appareils pommés. Que nous a donc réservé cette keynote centrée sur les nouveaux iPhones (mais pas que)? Viendez, c'est par ici que ça se passe.On passera sur les innombrables superlatifs, qui sont désormais devenus des gimmicks obligatoires des présentations Apple, si bien qu'on n'y prête plus aucune attention, sauf pour s'en moquer. Au menu donc de cette keynote : Un nouvel Homepod, et 4 nouveaux iPhones.Version moins luxueuse du couteux Homepod, cette mouture part chasser un nouveau public, pour l'instant raflé en quasi-totalité par Google et Amazon grâce à leurs enceintes connectées. Le design du petit Homepod est assez curieuse, et prends la forme d'une boule.L'intégration est ici très poussée avec les appareils Apple, pour communiquer ou poursuivre certaines fonctions, même avec Carplay. Exemple : On demande à Siri sur le Homepod de calculer son itinéraire, puis on entre dans sa voiture possédant Carplay, qui attends sagement avec l'itinéraire déjà prêt.Apple a insisté sur la confidentialité des données enregistrées, qui est un petit tacle à la concurrence, notamment Amazon qui s'est fait épinglé il n'y a pas si longtemps là dessus. Ce Homepod Mini hérite des fonctionalités de son grand frère. Le son est par contre moins bon à cause de sa petite taille, mais il pourrait bien être meilleur que la concurence à ce niveaux tarifaire.La star du show donc, ce nouvel iPhone s'appelle logiquement iPhone 12, et la fonctionnalité clé est ... la 5G. Apple a mis le paquet dessus, et promet une 5G plus rapide qu'ailleurs (on parle de 4Gbps max en download, 200 Mbps en upload) grâce à l'aide de Verizon et via une "" (NdCBL : il s'agit d es fameuses ondes millimétriques ). Tim Cook qualifie cela d'historique et on sera bien entendu plus mesuré, même s'il est vrai que l'entrée d'Apple sur cette cinquième génération de réseau mobile va donner un coup de boost à tout l'écosystème.Niveau écran, le nom marketing de la nouvelle dalle OLED est(il ne manque que le prime et le turbo, certainement pour les iPhones 13 et 14). Ecran annoncé donc comme merveilleux et bien meilleur que la concurrence, à voir lors des prochains tests et comparatifs. Le châssis a également été revu, chose qui n'avait pas eu lieu depuis l'iPhone X (3 ans déjà). Le design fait penser aux iPhones 5 avec ses tranches plates, permettant de réduire également les bords d'écran (il est disponible en plusieurs couleurs dont un nouveau bleu). Les diagonales visibles augmentent tandis que les dimensions des châssis elles diminuent par rapport aux iPhones 11. Ecran toujours, il est désormais protégé par le: une fine couche de céramique transparente posée sur l'écran pour renforcer sa solidité, annoncé 4x plus résistant qu'auparavant.Revenons sur la 5G, qui est coupée automatiquement par l'OS au profit de la 4G quand il n'y en a pas besoin pour gagner en autonomie. Apple appelle cela le(ils sont fort pour trouver des titres à la con).Coté processeur cette cuvée 2020 s'annonce particulièrement prometteuse. Petit nom de la puce :. Elle est gravée en 5nm (l'iPhone 12 est le premier mobile à embarquer une puce gravée si finement) et c'est apparemment un monstre de puissance, au moins 50% plus puissant/rapide/musclé que toutes les autres puces mobiles. Là encore attendons les comparatifs après sa sortie mais c'est pour moi la feature la plus enthousiasmante de cette Keynote. C'est la même puce qu'on trouve dans les iPad Air et il est fort possible qu'elle se retrouve dans les futurs MacBook.L'iPhone 12 embarque également un nouvel appareil photo, meilleur sur les photos avec peu de lumière, un Night Mode annoncé comme le meilleur du monde... toujours pareil on verra les tests de spécialistes sur le sujet. Autre nouveauté, une vraie cette fois :(à ne pas confondre avec feu les connecteurs Mag Safe des Macbook).Ce sont des aimants disposés en rond sous la coque autour du logo Apple, permettant de caler parfaitement les chargeur sans fil au bon emplacement, pour de meilleures performances de charge et moins de prises de tête. C'est pas mal. Du coup ils en profitent évidemment pour sortir plusieurs accessoires, des coques aimantées et des chargeur, dont unpliable et permettant de charger également son Apple Watch.Vient ensuite le moment gênant de la conférence, qui présente à grand renfort de chiffres les efforts d'Apple en terme d'empreinte carbone réduite, voire neutre à l'horizon 2030 si leur projections sont vérifiées. OK c'est cool qu'un des leaders tech se préoccupe un minimum des dégâts qu'elle commet depuis des années, mais c'était sans compter sur la carotte à venir.Pour réduire encore plus son empreinte carbone, elle entends réduire ses packagings (pour livrer toujours plus d'iPhone sur moins de palettes), et ses accessoires. Apple rappelle le nombre effarant de chargeur dans la nature, et d'écouteurs filaires ayant cédé leur place à leurs cousins sans fil, pour en venir à l'annonce pingre de la soirée : Apple ne livrera plus de chargeur ni d'écouteur dans les boites de ses iPhones ! Ah on me dit dans mon oreillette Beats sans fil, que ce ne sera pas tout à fait le cas en France, où les écouteurs EarPods filaire seront bien compris dans la boite, lois françaises oblige.Autre nouveauté cette année dans la gamme, une version mini. La présentation est très simple : l'est exactement le même qu'en "pas mini" (dimensions exceptées), le rendant mobile 5G le plus petit du monde. Il est même plus petit que l'iPhone SE tout en ayant un écran plus grand grâce à la disparition du bouton Home.Côté haut de gamme maintenant, l'est paré de matériaux premium en acier inoxydable, donnant un aspect plus brillant, avec des coloris bien bling bling tel la couleur OR brillante comme un lingot.Les photos sont encore meilleures avec notamment une troisième caméra. S'en suit des explications très pointues, auxquelles je n'ai rien compris, les pros de la photos doivent être aux anges, ou pas. S'en suit la présentation d'un nouveau format nommédestiné à ces versions Pro de l'iPhone 12 et qui permettrait aux professionels de tirer encore plus profit de leurs prises de vue... s'ils le disent, mais ça me dépasse. En tout cas c'est vrai que ça rends hyper bien.Les iPhones 12 Pro sont les premiers mobiles à enregistrer enIls disposent aussi d'un scannercomme l'iPad Pro ce qui devrait faciliter la réalité augmentée et les photos prises dans le noir.Bon et le jeu dans tout ça nom de nom?! Et bien il a fait une (très) brève apparition avec l'annonce surprise de la sortie desur iPhone 12 (sera t-il néanmoins compatible avec d'anciens modèles?)Une autre promesse de la soirée concernait le jeu vidéo à savoir une latence réduite grâce à la fameuse 5G ultra wideband. Il n'y aura plus besoin donc de se connecter à un wifi boiteux et non sécurisé. Ah et ça n'a pas été dit durant la conf', mais en plus de l'abonnement d'un an offert à Apple TV+, trois mois d'apple Arcade sont également offerts pour l'achat d'un produit Apple.Et vous, que pensez-vous de ces annonces ?