And I hope you like Windjamming two

Après l'excellent Streets Of Rage 4 , on fait confiance à DotEmu pour ne pas foirer Windjammers 2 . Mais comme ce sont des gens bien, ils veulent s'assurer que les frisbees volent comme il faut. Une beta publique du jeu vient donc de débuter sur PC, PS4 et PS5. Elle contient 4 personnages jouables, 4 niveaux et un mode de jeu. La version finale sortira plus tard cette année sur les plateformes mentionnées auparavant ainsi que la Switch et Stadia.