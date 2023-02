Amnesia restera dans son bunker plus longtemps

On reprend notre rythme de croisière de 2022 d'un report par jour : annoncé en fin d'année dernière , le nouvel épisode de la série horrifique de Frictional Games Amnesia: The Bunker , devait sortir en mars. Mais d'après le mot d'excuse des parents des développeurs , ceux-ci sont tous tombés malades cet hiver, et ils ont donc besoin de quelques semaines de plus pour rattraper leur retard et finir le jeu dans de bonnes conditions, c'est pourquoi la sortie de celui-ci a été repoussée au 16 mai.