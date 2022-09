AMD revoit encore son FSR

La première version du FidelityFX Super Resolution (FSR pour les intimes) transformait les jeux en bouillie inregardable, mais avec la version 2.0 sortie il y a quelques mois, AMD a bien revu sa copie et propose enfin une solution d'upscaling correcte. Celle-ci s'améliore une fois de plus aujourd'hui avec la mise à disposition de la version 2.1 qui, comme on peut s'y attendre, propose une qualité d'image encore meilleure que la 2.0, notamment pour tout ce qui est ghosting et fourmillements lors de la disocclusion. Le premier jeu à en bénéficier officiellement est Farming Simulator 22 , ce qui ravira nos amis paysans virtuels. On suppose (mais ça reste à confirmer) que comme pour les différentes versions du DLSS, il suffira de remplacer la .dll d'un jeu supportant le FSR 2.0 par une version plus récente pour profiter automatiquement des améliorations de celle-ci.