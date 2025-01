AMD : beaucoup d'annonces et pas mal de flou

Le CES 2025 débute aujourd'hui et plusieurs constructeurs ont déjà fait leur conférence de presse y compris AMD qui a annoncé pas mal de choses. AMD a tout d'abord officialisé l'architecture RDNA 4 pour ses cartes graphiques. Elle sera gravée en 4nm et comprendra la deuxième génération du matos dédié à l'IA et la troisième génération du matos dédié au ray-tracing.Les premières cartes annoncées sont les Radeon RX 9070 et Radeon RX 9070 XT mais on n'a ni specs, ni prix, ni date de sortie à part un vague "Q1 2025". Les performances devraient être similaires aux RTX 4070 Ti et Super d'Nvidia. AMD a aussi annoncé le FSR 4 sans préciser les nouveautés. On sait juste que le FSR 4 est avant tout pensé pour RDNA 4 et que Call Of Duty Black Ops 6 sera le premier jeu à l'utiliser.Niveau processeurs, AMD a annoncé les variantes X3D de ses CPUs haut de gamme avec le Ryzen 9 9900X3D et le Ryzen 9 9950X3D. Comme d'habitude ces variantes X3D sont surgavées en cache afin de donner un coup de boost aux performances dans les jeux ... surtout si vous jouez en 1080p. Le gain est moins apparent en 1440p et encore plus faible en 4K. Là encore, oubliez les prix et les dates de sortie.Enfin AMD a annoncé les puces Z2 dédiées aux concurrentes du Steam Deck : Z2 Go, Z2 et Z2 Extreme. Elles utilisent toutes des coeurs Zen 3 et 5c pour le CPU et des coeurs RDNA 3.5 pour le GPU. Et elles ont toutes le même défaut : un TDP minimum de 15W. A titre de comparaison, c'est le TDP maximum du Steam Deck et c'est ce qui fait sa force. Il peut tomber à 4W pour les jeux peu gourmands afin de vous permettre de jouer pendant des heures. Les premières bécanes utilisant les puces Z2 devraient être annoncées prochainement et non, le Steam Deck n'en fait pas partie nous dit Pierre-Loup Griffais, co-créateur de la machine de Valve.Par contre Pierre-Loup sera l'invité de Lenovo pour une conférence de presse dans lequel le constructeur devrait annoncer la Legion Go S, la première portable non-Valve à faire tourner SteamOS de manière officielle. Jason Ronald, le VP of Xbox Gaming Devices and Ecosystem chez Microsoft, sera aussi présent pour des raisons inconnues.Au passage on ne peut pas s'empêcher de se moquer de la Nitro Blaze 11 d'Acer, leur nouvelle console "portable". J'utilise les guillemets car on parle d'une bécane avec un écran 11 pouces et rien ne vaut une photo d'un type qui la tient pour se rendre à quel point c'est énorme. L'écran affiche du 2560 x 1600 @ 120 Hz alimenté par une carte graphique de début 2023 (une AMD Radeon 780M avec 12 coeurs RDNA 3) qui aura beaucoup de mal à suivre. Mais voyez le bon côté des choses : vous vous ferez les muscles rapidement vu que ce monstre pèse 1050g et comprend une batterie de 55 Wh qui devrait fondre comme neige au soleil.