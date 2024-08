AMD : achetez maintenant, profitez-en plus tard

Les processeurs Zen 5 d'AMD (Ryzen 9xxx) pour PCs de bureau sont sortis et les benchmarks n'étaient pas extraordinaires. AMD a fait comme tout bon fabricant de matos/logiciel/système de sécurité et a dit "c'est de la faute de Microsoft" . Du coup ils ont bossé ensemble pour sortir un patch pour Windows 11 qui améliore la prise en compte de la prédiction d'embranchement des processeurs AMD. Le patch en question est sorti aussi bien pour les versions 23H2 que les versions 24H2 . Le boost de perf est assez dingue et dépasse les 10% en moyenne. Et ce n'est pas juste pour les Ryzen 9xxx ! Les Ryzen 7xxx ont aussi un joli de coup de boost avec le même patch.Et ce n'est pas tout. Quand un processeur Ryzen a plus de 8 coeurs, ces derniers sont répartis sur plusieurs puces qui communiquent entre elles. Mais selon AnandTech , le temps de latence pour les processeurs Zen 5 est supérieur aux processeurs Zen 4 ce qui diminuent les performances. AMD bosserait sur un patch sous forme d'update du BIOS. En parlant de BIOS, un autre futur patch autoriserait les processeurs Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X à passer leur TDP de 65 à 105W ce qui devrait encore augmenter les perfs. Mais bon si vous lisez Factornews , vous savez déjà qu'il faut attendre patiemment les variantes X3D.