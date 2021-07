Amazon libère la scierie

En 2015, Amazon annonçait le Lumberyard , un fork du CryEngine vendu par un Crytek en manque de pognon. Le Lumberyard était totalement gratuit à utiliser : il n'y avait ni licence par poste à payer comme pour Unity ni royalties à payer comme pour Unreal. Comme Unreal, on pouvait aussi télécharger et modifier le code source. Malgré tout, le moteur n'a pas rencontré un grand succès. Il a uniquement été utilisé en interne par les jeux Amazon Games et par RSI/CIG pour le duo Star Citizen/Squadron 42.Conscient de cet état de fait, Amazon a décidé de rendre le Lumberyard complètement open source et a choisi la licence Apache 2.0 qui est très permissive. Le résultat s'appelle bêtement Open 3D Engine et le code est même déjà dispo sur GitHub . Le tout est géré par la toute nouvelle Open 3D Foundation , une nouvelle ONG créée par la Linux Foundation qui compte parmi ses membres fondateurs Adobe, Audiokinetic (Wwise), Huawei, Intel, Niantic (Pokémon Go), Red Hat et Wargaming.Les moteurs 3D open source ne sont pas une nouveauté mais faute de financement ou d'une communauté consistante ils sont rarement bien supportés ou au niveau des moteurs propriétaires. Godot par exemple est souvent utilisé en game jam mais rarement pour des projets complets. Stride (anciennement Xenko) était prometteur mais a beaucoup stagné ces dernières années.