All Your Mod Are Belong To Us

Le saviez-vous? Les mods que vous créez via Blizzard Arcade appartiennent à Blizzard. C'est en tout cas ce que déclarait l'ancienne version des conditions d'utilisation. Mais avec la sortie de Warcraft 3: Reforged, Blizzard s'est dit qu'il fallait moderniser le tout. La section Ownership figure désormais en première place dans les nouvelles CGU et va encore plus loin.En résumé, la propriété intellectuelle des mods et de leur contenu appartient à Blizzard. Blizzard se réserve le droit d'en faire ce qu'il veut sans vous demander votre avis et sans vous filer un rond s'ils transforment un mod en jeu commercial. Le but est d'éviter un nouveau DotA. DotA était à l'origine un mod pour Warcraft 3 avant que son créateur ne se barre chez Valve et que Valve dépose le nom "DotA".Mais on ne peut pas protéger un game design. Du coup, même si Blizzard a la propriété intellectuelle des mods, ses créateurs peuvent toujours aller refaire la même chose ailleurs en utilisant un nouveau moteur, un nouveau nom et un nouvel univers.