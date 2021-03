Aliens: Fireteam se montre enfin

Left4Dead 3

Après le retour du massacre de zombies à 4 avec Back 4 Blood (voir la preview de CBL), c'est au tour de la franchise Alien de revenir sur le devant de la scène avec, oh surprise, un survival shooter coopératif à 3 contre des hordes de xénomorphes. Le tout à l'air de se passer dans des environnements fortement inspirés par Aliens et est développé par Cold Iron , des survivants de City of Heroes, Star Trek Online et Neverwinter. C'est l'hydre Daybreak qui se chargera de l'édition après avoir racheté le studio en août dernier.On sait déjà que le jeu se déroulera à bord de l'USS Endeavor et sur quelques planètes comme Katanga. On pourra choisir l'une des cinq classes disponibles mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur. Au menu du bestiaire, une vingtaine d'ennemis différents dont 11 bestioles extraterrestres (et on imagine quelques androides fous). Bref, un contenu somme toute classique pour un genre déjà bien rodé. Enfin, au vue des 30 armes et 70 mods à débloquer, vous pouvez déjà vous attendre à pas mal de grind pour aller au bout de son contenu. Aliens: Fireteam est à priori en développement depuis 2015, ce qui n'est pas très rassurant. En tout cas, si on en juge par la diffusion d'une bande-annonce et des 25 minutes de gameplay chez IGN ci-dessous, il ne doit plus être très loin de sa sortie, prévue pour l'été sur PC et consoles. On y reviendra surement dans un stream dès qu'on pourra le prendre en main.