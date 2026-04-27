ACTU
Alien: Isolation 2, dans l’espace… ou ailleurs, personne ne vous entendra crier de joie
par Buck Rogers, email
Le silence est presque total, et une simple porte qui s’ouvre a suffi à raviver l’une des peurs les plus marquantes du jeu vidéo moderne. Oui, c’est à l’occasion de l’Alien Day 2026 hier que Creative Assembly et SEGA ont décidé de publier une très courte bande-annonce énigmatique, suggérant ainsi le retour tant attendu d’Alien: Isolation… plus de dix ans après sa sortie.
La vidéo, intitulée False Sense of Security, ne montre quasiment rien. Une pièce sombre, une lumière vacillante, puis une porte qui s’ouvre sur une rue pluvieuse et... un téléphone d’urgence, cet élément si emblématique du premier jeu. Cette séquence très minimaliste sous Unreal Engine 5 pourrait toutefois indiquer un changement de décor vers un environnement planétaire, rompant de fait avec la station spatiale du premier opus. Pour le reste, nous n’aurons rien de plus à nous mettre sous la dent. Même pas un logo officiel, quant à une date de sortie, inutile de rêver.
Sorti en 2014, le jeu Alien: Isolation avait marqué les esprits par son approche radicalement différente du survival horror, le titre plaçant le joueur dans la peau d’Amanda Ripley, fille d’Ellen Ripley, dans une quête désespérée face à un Xénomorphe aussi flippant qu’imprévisible (salaud !). Malheureusement, il a longtemps été considéré comme un projet unique, le jeu avait finalement pour le plus grand bonheur des joueurs vu une suite entrer en développement en 2024, à l’occasion de son dixième anniversaire. Depuis, les informations se faisaient très rares, bah jusqu’à maintenant quoi.
S’il suscite autant d’enthousiasme, c’est aussi parce qu’Alien: Isolation n’est pas un simple bon jeu, il est considéré par beaucoup comme la meilleure adaptation vidéoludique de la saga Alien jamais réalisée. De nombreux jeux dérivés ont préféré privilégier l’action très présente dans sa suite Aliens. Pas Alien: Isolation qui a emprunté une voie plus audacieuse, celle de reproduire l’angoisse lente et implacable du film original de 1979. Spoilers, ce fut une réussite. Alors on espère d’autant plus que les développeurs conserveront l’identité unique du premier jeu, même si on se doute qu’ils devront faire preuve d’innovation également.
La vidéo, intitulée False Sense of Security, ne montre quasiment rien. Une pièce sombre, une lumière vacillante, puis une porte qui s’ouvre sur une rue pluvieuse et... un téléphone d’urgence, cet élément si emblématique du premier jeu. Cette séquence très minimaliste sous Unreal Engine 5 pourrait toutefois indiquer un changement de décor vers un environnement planétaire, rompant de fait avec la station spatiale du premier opus. Pour le reste, nous n’aurons rien de plus à nous mettre sous la dent. Même pas un logo officiel, quant à une date de sortie, inutile de rêver.
Sorti en 2014, le jeu Alien: Isolation avait marqué les esprits par son approche radicalement différente du survival horror, le titre plaçant le joueur dans la peau d’Amanda Ripley, fille d’Ellen Ripley, dans une quête désespérée face à un Xénomorphe aussi flippant qu’imprévisible (salaud !). Malheureusement, il a longtemps été considéré comme un projet unique, le jeu avait finalement pour le plus grand bonheur des joueurs vu une suite entrer en développement en 2024, à l’occasion de son dixième anniversaire. Depuis, les informations se faisaient très rares, bah jusqu’à maintenant quoi.
S’il suscite autant d’enthousiasme, c’est aussi parce qu’Alien: Isolation n’est pas un simple bon jeu, il est considéré par beaucoup comme la meilleure adaptation vidéoludique de la saga Alien jamais réalisée. De nombreux jeux dérivés ont préféré privilégier l’action très présente dans sa suite Aliens. Pas Alien: Isolation qui a emprunté une voie plus audacieuse, celle de reproduire l’angoisse lente et implacable du film original de 1979. Spoilers, ce fut une réussite. Alors on espère d’autant plus que les développeurs conserveront l’identité unique du premier jeu, même si on se doute qu’ils devront faire preuve d’innovation également.