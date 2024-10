Creative Assembly a l'Alien fraîche

Alien Isolation a fêté ses 10 ans hier. Oui, vous êtes vieux. Du coup Alistair Hope (qui a réalisé le jeu) a pris sa plume pour expliquer qu'une suite était en chantier et qu'on en saura plus quand Creative Assembly sera prêt à en parler. Au passage vous pouvez choper le premier opus et ses DLCs pour une bouchée de pain . Ca tourne sur Steam Deck mais c'est le genre de jeu où l'immersion est capitale. Il y a d'ailleurs un chouette mod VR pour ceux qui veulent tester si dans l'espace 3D on ne vous entend pas crier.