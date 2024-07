Alan Wake 2: The Lake House, un retour en force en octobre

La première extension d’ Alan Wake 2 Night Springs , est arrivée le 8 juin. À cette occasion , nous avons également appris que la Collector’s Edition du jeu allait être disponible en version physique, tout comme l’Alan Wake II Deluxe Edition, prévues toutes deux pour le 22 octobre sur consoles.Il ne nous manquait plus que des nouvelles de la seconde extension, The Lake House . Récemment, des informations ont confirmé sa sortie également le 22 octobre sur l’Epic Games Store, Xbox Series et PS5.