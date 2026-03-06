ACTU
AGAT The Power
par CBL, email @CBL_Factor
Woe Industries est un petit développeur indie qui a décidé de lancer un test assez marrant : le Adventure Game Aptitude Test ou AGAT. Il s'est tenu le 28 février. Le but était de finir un jeu d'aventure des années 80 en moins de 4H et sans la moindre aide. Les ordinateurs des participants et leurs téléphones était même contrôlés pour s'assurer qu'ils n'aillent pas regarder des soluces. Le nom du du jeu été dévoilé à la dernière minute : il s'agissait de Maniac Mansion sorti en 1987 sur Commore 64 et Apple 2 puis deux ans plus tard sur DOS.
831 personnes ont relevé le défi. Certains ont tenté de tricher, d'autres ont tenté de soudoyer les organisateurs et au final seuls deux participants ont réussi. Il y a même des joueurs qui ont diffusé leur tentative en direct sur Twitch. Ayant fini le jeu à l'époque, je doute y être arrivé en moins de 4H. Certes j'étais très jeune mais c'est aussi un jeu assez dur. On peut mourir à plusieurs occasions parfois de manière totalement injuste. Je serais prêt à parier que les deux qui l'ont fini l'avaient fait aussi à l'époque et s'en souvenaient encore. N'appuyez pas sur le bouton au fond de la piscine !
831 personnes ont relevé le défi. Certains ont tenté de tricher, d'autres ont tenté de soudoyer les organisateurs et au final seuls deux participants ont réussi. Il y a même des joueurs qui ont diffusé leur tentative en direct sur Twitch. Ayant fini le jeu à l'époque, je doute y être arrivé en moins de 4H. Certes j'étais très jeune mais c'est aussi un jeu assez dur. On peut mourir à plusieurs occasions parfois de manière totalement injuste. Je serais prêt à parier que les deux qui l'ont fini l'avaient fait aussi à l'époque et s'en souvenaient encore. N'appuyez pas sur le bouton au fond de la piscine !