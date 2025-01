Activision scanne le CoD barre

Dans l'industrie du cinéma, les chiffres sont généralement publics. On sait combien un film a coûté à produire et on connaît les chiffres du Box Office. Pour les jeux vidéo, c'est tout l'inverse. Les budgets sont généralement opaques et on connaît rarement le chiffre d'affaires d'un jeu. Mais en fouillant dans des documents légaux, on tombe parfois sur des chiffres gardés secrets. Ainsi, on a appris que le budget de The Last of Us Part II était de 220 millions de dollars et celui de Horizon Forbidden West de 212 millions.Suite au massacre d'Uvalde en 2022, les familles des victimes ont porté plainte contre les fabricants d'armes ainsi que Facebook et Activision. L'argument est que Instagram et Call of Duty font la publicité des armes utilisées lors de la tuerie. Bien entendu, on pourrait pointer du doigt que ce n'est pas normal pour un ado de pouvoir s'acheter une arme de guerre 23 minutes après avoir fêté ses 18 ans mais ce n'est pas le sujet de cet article. Activision a dû soumettre des documents et parmi eux se trouvent les budgets d'épisodes récents de Call of Duty.Black Ops III (Treyarch) sorti en 2015 a demandé trois ans de travail pour plusieurs centaines de personnes et aurait coûté 450 millions de dollars pendant la vie du jeu (donc on imagine que ça inclut les mises à jour et DLC). Il s'est vendu à 43 millions d'exemplaires.Le reboot de Modern Warfare (Infinity Ward) de 2019 aurait tapé les 640 millions de dollars de développement et s'est vendu à 41 millions d'exemplaires. Enfin, pour Black Ops Cold War (Treyarch) qui est sorti en 2020, il est question de 700 millions de dollars et de 30 millions d'exemplaires vendus.À noter que dans le cinéma, les budgets annoncés comprennent rarement les coûts marketing car le studio de production est souvent différent de celui de distribution. Pour les jeux vidéo, les choses sont nettement plus floues mais, en général, le marketing est inclus et il est courant de dépenser autant sinon plus en marketing qu'en développement. Si vous vous demandez comment on arrive à des chiffres pareils, dites-vous qu'un AAA, c'est en général plus de 1000 personnes pendant cinq ans toutes professions confondues. Il y a de grandes chances que GTA 6 soit le premier jeu à dépasser le milliard de dollars de budget initial.En effet, l'autre grande différence avec le cinéma, c'est que la production ne s'arrête pas à la sortie du jeu. Genshin Impact a coûté 100 millions de dollars à produire puis 200 millions par an à maintenir, ce qui monte le total à 900 millions de dollars.