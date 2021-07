Activision-Blizzard accusé à son tour d'harcèlement sexuel

Le Department of Fair Employment and Housing (DFEH) de l'état de Californie est en procès contre Riot Games : le studio est accusé de payer moins ses employés féminins que ses employés masculins. Riot a accepté de payer 10 millions de dollars en compensation mais le DFEH estime que c'est loin d'être suffisant. En attendant que cette affaire se résolve, ils se sont attaqués à une autre cible et pour des faits encore plus grave : Activision-Blizzard. Le DFEH attaque en justice le studio californien et la liste des faits reprochés font froid dans le dos. Acti-Blibli est accusé d'héberger une culture sexiste et machiste digne d'une fraternité étudiante. Le harcèlement sexuel serait constant et les RH fermeraient les yeux. Une employée se serait même suicidée suites aux pressions subises. Histoire d'ajouter une cerise pourrie sur une gâteau de merde, Activision-Blizzard est aussi accusé de payer moins ses employés féminins et de leur refuser des promotions car elles pourraient tomber enceinte. En guise de réponse , Activision explique que les faits racontés sont soit faux soit déformés et proviennent de "bureaucrates qui poussent les meilleures entreprises de l'état de Californie à partir" mais enchaîne en disant "le tableau dépeint par le DFEH n'est pas le Blizzard d'aujourd'hui" en expliquant après tous les changements effectués ces dernières années. Je ne suis pas juriste mais les gens innocents disent rarement "oh mais de toute façon on ne fait plus tout cela" .