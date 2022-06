A Plague Tale: Requiem ne rate pas sa sortie

Déjà vu pendant la conférence Xbox du faux E3 A Plague Tale: Requiem avait droit aujourd'hui à un petit " Focus Direct" qui lui était entièrement consacré. Celui-ci a été l'occasion de découvrir une longue vidéo de gameplay à peu près ininterrompue, durant laquelle on peut voir que si la fuite et l'infiltration seront toujours de la partie, Amicia et Hugo seront cette fois-ci beaucoup moins désemparés face à leurs adversaires, la première n'hésitant pas à trancher des gorges et à planter des carreaux d'arblète entre les yeux, alors que le petit frère peut carrément invoquer des nuées de rats qui s'en iront bouffer les soldats gaiement.Tout celà est assez magnifique, et on espère que ce vilain framerate horriblement saccadé n'est dû qu'à une vidéo mal encodée ou à une version du jeu pas encore tout à fait finie. Il ne reste toutefois pas beaucoup de temps à Asobo pour passer une ou deux couches de polish sur leur jeu, la sortie de celui-ci étant prévue pour le 18 octobre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.