A fond dans l'exploitation des mineurs mais pas trop

Roblox. Si cela sonne comme quelqu'un qui dégueule, c'est normal. C'est une des boites les plus nauséabondes du milieu vu qu'elle cible en priorité les ados et les pré-ados. De l'aveu même de Roblox, 50% des utiliseurs ont moins de 13 ans et 62% ont moins de 17 ans. Mais non seulement les utilisateurs en question sont les joueurs mais les créateurs du contenu de la plateforme. Quand un utilisateur achète quelque chose sur la boutique Roblox, son créateur reçoit une commission via un système compliqué mais en gros elle est de 30%. C'est déjà ridicule mais l'argent en question est payé en Robux. Pour les convertir en argent réel, il faut passer par un système tout autant compliqué et opaque.Alors qu'en pense Stefano Corazza, chef de Roblox Studio, quand on lui demande si Roblox exploite les enfants ? Il explique sans sourciller que grâce à Roblox, un gamin de 15 ans qui vit dans un bidonville en Indonésie pour désormais avoir un travail. Avec un poil plus de cynisme et il aurait pu ajouter que ça les changera de fabriquer des chaussures et des vêtements. En même temps, Roblox tente de faire annuler un procès dans lequel ils sont accusés de faciliter l'organisation de casinos virtuels. Le plus bizarre dans tout cela est que malgré toutes leurs commissions outrancières, Roblox n'a pas encore gagné un centime. La boite a même perdu 1,26 milliards de dollars en 2023 pour un chiffre d'affaires de 2,8 milliards. Mais rassurez-vous, ils ont un plan : l'intelligence très articielle . Roblox va lancer une série d'outils permettant d'automatiser la création d'avatars ce qui va probablement couper une source de revenus pour un bon paquet de créateurs.