ACTU
30 ans pour Persona !
L'année 2026 est importante si on aime fêter les anniversaires de grandes séries de jeux vidéo. Par exemple, on va fêter les 40 ans de The Legend of Zelda, Metroid, Dragon Quest, Kid Icarus et Castlevania. C'est pas rien. Même Sonic soufflera ses 35 bougies. Et si je vous dis que Luigi's Mansion file vers ses 25 ans, cela risque de vous donner un petit coup derrière la tête. Mais une autre série va passer un cap aussi cette année, et pas des moindres, Persona.
La série spin-off de Shin Megami Tensei va fêter ses 30 piges, et Atlus ne compte pas passer à côté d'une si belle occasion de parler de sa licence qui cartonne depuis un petit moment, surtout depuis Persona 5, sorti au Japon le 15 septembre 2016. Oui, il a déjà 10 ans.
Pour l’occasion, et en attendant la vraie date d’anniversaire qui est fixée au 20 septembre 2026, puisque Revelations: Persona est sorti en 1996, Sega et Atlus ont mis en ligne un joli site web, disponible par ici. On y retrouve une magnifique illustration de Shigenori Soejima, l’un des character designer les plus importants pour Atlus, puisqu’il a commencé sur Shin Megami Tensei: Devil Summoner (Saturn, 1995) pour ensuite avoir mis son talent à contribution sur la quasi totalité des jeux du studio, jusqu’à Persona 5: The Phantom X (iOS, Android, PC en 2025).
Cependant, la surprise de cet événement pourrait prendre la forme d’un long fil rouge sur l’année, et ne sera dévoilé que ce jeudi 8 janvier 2026. Et puis, pour arriver à septembre, cela nous laisse le temps de nous plonger dans quelques jeux de la licence, en attendant aussi des informations concernant Persona 4 Revival, ou, pourquoi pas, d’une annonce de Persona 6.
La série spin-off de Shin Megami Tensei va fêter ses 30 piges, et Atlus ne compte pas passer à côté d'une si belle occasion de parler de sa licence qui cartonne depuis un petit moment, surtout depuis Persona 5, sorti au Japon le 15 septembre 2016. Oui, il a déjà 10 ans.
Pour l’occasion, et en attendant la vraie date d’anniversaire qui est fixée au 20 septembre 2026, puisque Revelations: Persona est sorti en 1996, Sega et Atlus ont mis en ligne un joli site web, disponible par ici. On y retrouve une magnifique illustration de Shigenori Soejima, l’un des character designer les plus importants pour Atlus, puisqu’il a commencé sur Shin Megami Tensei: Devil Summoner (Saturn, 1995) pour ensuite avoir mis son talent à contribution sur la quasi totalité des jeux du studio, jusqu’à Persona 5: The Phantom X (iOS, Android, PC en 2025).
Cependant, la surprise de cet événement pourrait prendre la forme d’un long fil rouge sur l’année, et ne sera dévoilé que ce jeudi 8 janvier 2026. Et puis, pour arriver à septembre, cela nous laisse le temps de nous plonger dans quelques jeux de la licence, en attendant aussi des informations concernant Persona 4 Revival, ou, pourquoi pas, d’une annonce de Persona 6.