13 Sentinels Aegis Rim se mobilise

Le trés sympathique 13 Sentinels Aegis Rim sortie en 2019 dans nos contrées était jusqu'il y a peu resté une exclusivité de Sony, ce qui n'était pas sans chagriner les détenteurs de Xbox, PC et Switch. Et bien ces derniers seront rassurés (et tant pis pour les autres) de savoir que le jeu a été annoncé sur la console de Nintendo pour une sortie le 12 Avril 2022. A nous les combats de gros robots contre des kaiju avec la direction artistique typique des jeux Vanillaware ( sans les poitrines opulentes cette fois ci). Si on pouvait avoir une annonce de Pacific Rim 2 dans la foulée ça ne serait pas de refus, parce que ça commence à faire un moment qu'on l'attend.