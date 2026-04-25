ACTU
007 : 47 avec des cheveux ?
par CBL, email @CBL_Factor
La première présentation de 007 First Light se concentrait surtout sur l'aspect Uncharted du jeu. La nouvelle vidéo de gameplay du jeu présente plus en détail son côté Hitman et on est vachement plus emballé. Tout y est : les déguisements, les gadgets, la possibilité d'utiliser tout et n'importe quo comme arme... En bonus, contrairement à 47, James Bond est bavard et peut tenter de mentir pour échapper à la surveillance de gardes de base.
On apprend aussi que le jeu permettra de ralentir le temps afin de mieux viser. Il comprendra aussi un mode tacsim, une série de missions dans un simulateur qui seront régulièrement mises à jour après la sortie du jeu. IO a aussi publié le générique d'intro du jeu. Comme pour tous les James Bond, c'est très conceptuel et accompagné d'une chanson interprétée par un artiste populaire du moment. Pour First Light, c'est Lana Del Rey qui s'y est collée et c'est un délice. 007 First Light sortira le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Cerises et Switch 2.
On apprend aussi que le jeu permettra de ralentir le temps afin de mieux viser. Il comprendra aussi un mode tacsim, une série de missions dans un simulateur qui seront régulièrement mises à jour après la sortie du jeu. IO a aussi publié le générique d'intro du jeu. Comme pour tous les James Bond, c'est très conceptuel et accompagné d'une chanson interprétée par un artiste populaire du moment. Pour First Light, c'est Lana Del Rey qui s'y est collée et c'est un délice. 007 First Light sortira le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Cerises et Switch 2.