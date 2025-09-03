ACTU
Quand je pense à Fernande, James Bond James Bond
par CBL, email @CBL_Factor
IO Interactive a posté une vidéo de 34 minutes de 007 First Light qui reprend ce qui a été montré durant la Gamescom 2025. On vous conseille de la regarder après avoir lu la prose de billou95. Ça fait un bon complément. En grand fan de James Bond, je ne sais pas trop quoi en penser. Ça fait vachement Hitman Absolution X Uncharted. C'est impressionnant tout en manquant un peu de folie. On espère se tromper mais il semble que l'aspect "romance" soit totalement absent. Le jeu sortira le 27 mars 2026 sur PS5, Xbox Series et PC à 70 euros pour la version de base. Il y a aussi une édition über collector à 300 euros qui comprend le Pistolet d'Or.