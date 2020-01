​Un Smash Bros Direct demain à 15h

Décidément, Nintendo n'a pour l'instant pas encore envie de faire son petit Nintendo Direct du début d'année, et laisse d'autres grosses cartouches se montrer avant. Après Pokémon Epée Bouclier , ce sera donc au tour de Super Smash Bros. Ultimate de se mettre sur le devant de la scène avec un Direct présenté encore une fois par Masahiro Sakurai (qui se fera un plaisir de faire quelques blagues), afin de parler du dernier personnage du Character Pass. Une vidéo d'environ 35 minutes, toujours diffusée via YouTube et à 15h pile ce jeudi.Pour l'instant, pas de vraiment de fuite, Nintendo oblige. Donc on se contentera des envies des fans, à savoir Dante de Devil May Cry, Travis Touchdown de No More Heroes ou encore Master Chief de Halo. Autant être clair, Travis serait le choix le plus évident, surtout avec l'arrivée de No More Heroes 3 courant de l'année sur Switch.