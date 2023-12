​THE FINALS vient bousculer Papy Kaloff

LA

Free-to-Play

Après une période de bêta fin octobre couronnée de succès (7.5 millions de joueurs tout de même), Embark Studios à profité de la Grand Messe marketing de Geoff pour révéler que The Finals allait sortir… Immédiatement, sur Xbox Cerise, PS5, et PC.Un joli coup marketing en somme, pour un jeu qui le mérite, à l'inverse du dernier shooter d' Activision ...Si la promesse, à savoir un jeu compétitif coloré, croisement étonnant entre le dynamisme d’ Apex et la destructivité de Battlefield , avait l’air quelque peu risquée, on ne peut que saluer la réussite dans l'exécution de celle-ci.Pour y avoir joué pendant la bêta, on vous confirme que c’est beau, c’est lisible, ça bouge bien et que ça pète de partout.