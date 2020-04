​Receiver 2 se tire une balle dans le pied

La suite du jeu de jam Receiver vient de sortir dans un quasi anonymat sur Steam. Pour rappel, Receiver 2 est un rogue-like FPS dans lequel toutes les parties des armes à feu sont simulées, jusqu'au moindre ressort. Recharger une arme prend par exemple un temps fou : il faut sortir délicatement le chargeur, ranger l'arme dans son holster et insérer une à une les balles dans le chargeur avant de reprendre l'arme, y replacer le chargeur et la réarmer. Vous voyez le délire.Cette version ++ du jeu de 2012 reprend une partie des assets architecturaux de l'original mais en y ajoutant, oh grand luxe, des textures et un nouveau moteur d'éclairage qui fait que l'on voit bien mieux les loupiotes bleues de ces satanés robots tueurs qui servent d'ennemis. Il y a entre autres plein de petits ajouts : des rangs successifs qui servent de curseur de difficulté, une simulation encore plus poussée qui promet de bonnes crises de nerfs/rire lorsqu'on se tire accidentellement une balle dans le pied en sortant l'arme trop rapidement du holster, etc. Surtout, c'est le retour du scénario complotisto-malaisant et sa voix off dérangeante qui avait aussi fait le succès du premier opus.