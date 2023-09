L’exploration de l’espace c’est plus vendeur, mais même si on ne connaît pas très bien les fonds marins, eux nous connaissent, en tout cas via nos déchets. Cependant, même si ça fait râler le pauvre Stan, il a décidé de s’isoler au plus profond de la mer du Nord pour faire le deuil de sa fille récemment disparue. Une fausse bonne idée de sa part mais qui va nous permettre de découvrir à travers Under The Waves, des missions sous-marines surfant avec une palette de différentes couleurs et émotions. L'Odyssée de Stan Vous incarnez Stan, qui comme écrit dans l’introduction, a choisi de s’exiler dans une habitation sous-marine suite au décès de sa fille Pearl. Pourtant marié avec Emma, il n’arrive pas à faire son deuil, et parfois quand vous réussirez à la contacter – la mer du Nord a un mauvais réseau – elle vous suppliera quasiment de revenir. Au premier abord, on pourrait trouver sa compagne exigeante, bah oui elle veut nous empêcher de faire mumuse avec notre sous-marin le Moon, mais les réalités du mariage font cependant nous rappeler qu’elle souffre également de cette perte tragique, et que notre cher Stan se comporte quand même comme un gros égoïste. Pour notre amusement personnel, nous assumerons ce choix.





Le Grand Bleu avec une technique adroite Ce n’est pas parce qu’un studio utilisera l’







Le jeu se paie même le luxe d’avoir une maniabilité, et une gestion de caméra dynamique digne d’une grosse production. Que ce soit en combinaison ou avec le Moon, les déplacements bénéficient d’une physique crédible. Bon, vu que ça concerne près de 95 poucents du jeu, cela aurait été dommage de se foirer sur ce coup-là. Cependant, on connaît moult productions Triple A se déroulant sur la terre ferme et qui sont bien moins agréables à prendre en main. On peut écrire que c’est une des réussites du jeu. Tout comme le sound design, la musique et les doublages qui sonnent juste. Vingt Missions sous la mer C’est la partie qui ne mettra probablement pas tout le monde d’accord. On pourrait comparer le jeu comme un mix entre



Cependant, bien que l’aventure du jeu débute avec des missions de routine, qui s’avéreront par la suite facultatives, il y a une trame principale chaque jour dont les priorités changeront au fur et à mesure des événements, à la manière des dernières productions de





Wateropenworld L’exploration est à la fois une partie réussie, mais aussi sous-exploitée. Elle est vivement conseillée, car les ressources dont vous avez besoin, du recyclage de déchets de l’espèce humaine, vous donneront de quoi crafter via l’« établi » approprié : de l’oxygène, du carburant pour le Moon, des mines pour accéder à certains endroits, etc. Elles vous permettront aussi d’acquérir des mises à niveau, tel le fait d'avoir plus d’oxygène dans votre combinaison par exemple. En effet, les upgrades nécessaires pour les missions s'obtiendront grâce à la quête principale, il n’y a cependant vraiment aucun indice concernant les autres. Alors comme c’est un jeu très narratif, on a vite fait d’avancer dans l’histoire et d’oublier qu'elles existent. Tout comme les trésors finalement, mais on va dire que ça donne un petit plus à la rejouabilité.



Le Piège des profondeurs Si le jeu a une technique propre, il y a tout de même quelques couacs. Si on peut pardonner de voir un requin traverser un récif à l'occasion, les problèmes de scripts eux peuvent être bien pénibles. Il m’est arrivé à de nombreuses reprises de devoir me reprendre à plusieurs fois pour que le bouton d’interaction apparaisse. J’ai d’ailleurs eu de la chance, car en lisant les forums, certains joueurs ont dû recommencer purement et simplement le jeu à cause d’un souci de ce genre. Les développeurs seraient conscients du problème et ils travaillent sur un patch à venir. Cela ne m’a pas empêché heureusement de finir le titre de mon côté. A Scene in the Sea Une grosse partie du jeu est en plein dans la routine du quotidien, mais une autre a le droit a un traitement narratif bien plus métaphorique voire psychédélique. La question est posée, s’agit-il d’hallucinations, d’une réalité ou d’une expérience comme dans



Under The Waves est le premier projet de Parallel Studio, mais pas des membres du studio, et cela se sent. Ils ont eu les moyens de leurs ambitions, et rendent une copie agréable sur pas mal de points bien qu’elle ne soit pas parfaite. Le jeu est immersif, on s’attache au personnage de Stan avec qui on finit par partager volontiers le quotidien. Destiné avant tout à ceux qui sont friands de mondes ouverts narratifs, spécialité fonds marins, ils ne seront pas déçus de l’aventure et du voyage sous les mers.

