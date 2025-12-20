Thief VR: Legacy of Shadow





Et ça commence bien puisque le jeu nous propulse à nouveau dans les nuits folles de La Cité iconique, dans la peau d'une voleuse, Magpie, qui commet des crimes pour l'énigmatique Cassandra. Sa nouvelle mission lui demande d'aller voler une relique prétendue magique dans le manoir du baron Northcrest, le dernier despote en place à la tête de l'autocratie locale. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu et la voleuse va se retrouver mêlée bien malgré elle à des rites mystiques liés à la lune rouge, affublée de l'âme de Garrett qui a élu domicile dans sa tête et lui offrira quelques pouvoirs pour l'occasion. A première vue cependant, on retrouve immédiatement nos petits.Le jeu reprend le trip médiéval dark fantasy de ses aînés et chaque mission demandera de visiter une immense bâtisse dans l'un des quartiers de la ville à la nuit tombée. Evidemment, Thief oblige, le niveau sera ouvert dans tous les sens et il faudra ruser, piquer les clés aux gardes, dénicher des passages secrets derrière des briques-poussoir et utiliser son arc pour se frayer un chemin jusqu'à notre cible, avant de rebrousser chemin pour trouver une sortie et rejoindre la fameuse tour de l'horloge qui sert de base d'opérations.Le gameplay fait la part belle à l'infiltration et même s'il est possible de tuer quelques gardes en leur décochant une flèche entre les deux yeux, le jeu et ses succès invitent à passer au nez et à la barbe des ennemis, sans se faire repérer. Pour cela, comme dans l'original, on peut compter sur plusieurs types de flèches. Les flèches de feu enflamment des braseros ou divers objets. A l'inverse, les flèches d'eau permettent d'éteindre les feux et ainsi de passer sans éveiller les soupçons.



Les flèches émoussées sont pratiques pour faire du bruit pour attirer un garde ou l'assommer. Enfin, décocher une flèche de corde sur certains points d'accroche offrira un nouveau point de vue en hauteur et pourquoi pas l'accès à une fenêtre à moitié ouverte ou à un soupirail, qui sait. Pour compléter cette panoplie, Magpie dispose d'un sifflet un peu inutile qu'on utilise en mimant le geste de l'amener à la bouche, qui distrait les gardes ou attire sa pie voleuse sur un perchoir aux environs, avec dans son bec une pièce d'or grapillée dans l'environnement.



Le gourdin des précédents jeux est lui aussi de la partie et sera bien utile pour assommer les gardes en un ou deux coups pour ceux en armure légère, lorsqu'ils auront le dos tourné. Enfin, le kit de crochetage, indispensable et réutilisable à l'infini, déverrouillera les portes et coffres ayant une serrure en losange.





Pour ce faire, il faut constamment avoir un oeil sur la jauge de visibilité de l'héroïne à sa main droite et user de l'environnement pour se créer des opportunités de chipe, par exemple en soufflant sur des bougies à l'aide du micro ou en les éteignant avec deux doigts, ou en se faufilant entre les cônes de lumières des projecteurs qui balayent certains jardins à l'extérieur des bâtiments traversés. L'autre élément à suivre, c'est la vision de Garrett qui s'invite très vite dans l'aventure. En posant un doigt sur le côté de notre tête, Garrett vient nous indiquer des traces de pieds et de mains invisibles à l'oeil nu qui indiquent de possibles passages secrets, ainsi que les silhouettes des gardes. Plus loin dans le jeu, en récupérant assez de trésors dans chaque niveau, on pourra rallonger la durée de la vision de Garrett et récupérer d'autres "compétences" comme des déplacements accroupis plus rapides, un bruit réduit lors des chutes, la capacité de commencer un niveau avec trois flèches de feu, etc.



Ces séquences de puzzles sont du reste assez bien fichues, puisqu'on devra tenir chaque bout du crochet dans une main et tourner les poignets jusqu'à maintenir la bonne position pendant quelques secondes pour passer au cran de serrure suivant. C'est facile à prendre en main, mais ça n'empêche pas de causer du stress lorsqu'on essaye de crocheter un coffre en vitesse entre deux rondes de gardes. Les gardes ont également les poches pleines et on ne résistera pas longtemps à l'envie de les suivre à pas feutré, accroupi, en se déplaçant sous les tables, dans l'ombre, avant de leur soutirer à la première occasion ici une bourse, là une clé indispensable à la progression.



Entre ça et l'envie irrépressible de dépouiller tout, on passe aisément plus de temps que prévu dans les niveaux à fouiller chaque tiroir, voler chaque calice ou fiole de parfum pour accumuler la petite fortune nécessaire au déblocage de ces compétences, et surtout pour se faire plaisir, tant les mécaniques de vol fonctionnent bien. On apprécie d'ailleurs les petites quêtes annexes qui donnent envie de tout fouiller. Autre gameplay bien adapté à la VR, la possibilité d'attraper un garde dans les vapes par les pieds et de le tirer pour le planquer dans une ruelle sombre ou une pièce à l'abri des regards. On ressent justement bien le poids des corps et cette opération peut être périlleuse si l'endroit est plein de gardes.