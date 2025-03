Premier jeu de Space Colony Studios , Stories from Sol: The Gun-Dog est un visual novel spatial rétro-futuriste rendant hommage aux jeux du même genre sur PC-98. Au programme : chiptune, gros méchas, waifu et muscle mommy.

Quatre ans après la fin de la guerre solaire, vous vous retrouvez affecté au Gun-Dog, un vaisseau éclaireur partant investiguer un signal inconnu à l’orée du territoire jovien. Physiquement intact, mais psychiquement malmené lors de l’ultime jour de la guerre, vous vous traînez un PTSD qui vous a fait lâcher votre carrière de pilote de mécha pour devenir chef de la sécurité. Un poste qui aurait dû être simpliste vu le modeste équipage du petit vaisseau, mais une panne inexplicable vient perturber la mission.Côté technique, le jeu se veut fidèle à ses aînés sortis sur PC-98, en respectant les limitations d’époque (640×400 px, 16 couleurs simultanées). Proposant un très joli pixel art, même si légèrement moins détaillé que les ténors de jadis, le jeu se démarque en proposant trois styles graphiques différents, dont deux réminiscents du phosphore P1 des écrans monochromes d’antan.Une démarche intrigante pour un petit studio, vu qu’elle implique de redessiner l’ensemble des personnages, leurs animations, et contraint la direction artistique à rester lisible, même en monochrome. Mais on salue l’effort de proposer le choix aux joueurs. Niveau musique, le titre propose une bande-son chiptune bien sympathique, bien que son intégration soit parfois étrange, notamment car certaines scènes détonnent par leur absence de fond sonore. Côté gameplay, il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un visual novel des plus classiques, mais il est à noter qu’il est parfaitement jouable à la manette et qu’il propose un historique de dialogue ainsi qu'un changement de langue à la volée.Visual novel oblige, le cœur du sujet est l’histoire, la narration, les embranchements et leurs conséquences. Ces derniers sont assez nombreux mais reconvergent très rapidement, rendant l’expérience de jeu certes variée, mais linéaire. Et si vous n’êtes pas du genre à relancer l’aventure pour expérimenter ces variations, vous risquez de rester sur votre faim, le titre étant très court (±4-7h selon votre vitesse de lecture).Je suis bien le dernier à me plaindre de la brièveté d’un jeu, mais ici elle semble réellement inadaptée à sa narration. Les neuf personnages accompagnant notre protagoniste n’ont clairement pas le temps d’être développés en profondeur, voire développés tout court pour certains. Il est si difficile de s’y attacher dans ce laps de temps que la sûreté de l’équipage, pourtant motivation primaire du personnage, ne m’a aucunement interessé.L’histoire se veut être une sorte de tranche de vie (à bord du Gun-Dog) dans un univers narratif plus large (Stories from Sol), mais le cadre de celle-ci, un quasi huis clos, ne permet pas de dépeindre l’univers convenablement et on ne sait rien ou presque de celui-ci à la fin de l’aventure. La fin, sans évidemment la divulgâcher, relève d’un anticlimax abrupt qui aurait parfaitement eu sa place au milieu de l’œuvre, mais qui ici, utilisé en aboutissement narratif, se relève fort insatisfaisante. Il est probable que cette décision soit un reliquat de l’époque où le jeu était encore sous-titré « première partie », à se demander si garder ce descriptif n’aurait pas été plus honnête.Je conçois que je n’en dépeins pas un tableau très aguicheur, et si je ne peux effectivement pas dire que le jeu m’a emballé, je ne le trouve pas mauvais pour autant. Un rapide coup d’œil sur les avis Steam montre que mon opinion est très minoritaire. Il est possible que je sois difficile ou désabusé, ou que d’avoir récemment enchaîné les bangers ait quelque peu altéré mes attentes.Surtout que sur le papier, le jeu avait tout pour me séduire, et il est assez évident qu’il a été fait avec passion. Mais si tous les ingrédients sont là, la sauce ne prend pas, la narration ne se donne pas le temps d’épaissir et le soufflet retombe. Mais ce premier titre du studio est censé être la fondation d’une anthologie, et je ne peux qu’espérer que ses successeurs améliorent la recette et se donnent les moyens de leurs ambitions.