Moss 2 (et aussi 1)

Moss raconte l’histoire de Quill, une petite souris qui part secourir son oncle alors que celui-ci est parti à l'assaut du château du pays de Moss, en grand danger depuis qu’un vilain s’est emparé de la trif… des pierres de pouvoirs. Elle va rapidement trouver son allié le plus puissant : vous, le Lecteur.

Initialement sorti sur PSVR, Moss 1 et 2 ne forment qu’une seule et même histoire. Le 1 s'arrêtait abruptement après quelques courtes heures (environ 4h), et le 2 reprend à l’exact endroit où il s’arrêtait. Nous n’avions pas testé le premier à l’époque, car même si très sympathique, le titre de Polyarc, malgré toutes ses qualités, ressemblait trop à un premier chapitre un peu trop court. Le second volume étant indissociable, je vais donc ici critiquer l’ensemble.Parlons tout de suite du sujet qui fache : son addition salée. Sans promo ni pack, ce qui n’est au final qu’un seul jeu coupé en deux vous coûtera la rondelette somme de 70€ sur Quest 2. La finition de l’ensemble les vaut probablement, mais on est très loin du prix que l'on peut attendre de ce genre de productions (qui elles devraient sans doute coûter plus cher, mais c’est un autre débat).On découvre lors du premier volume tout ce qui fait le charme du jeu. Chaque tableau est un diorama qui se présente devant vous, installé dans un décor bien plus grand (à l’échelle de Quill, une biche qui passe parait immense). Les environnements savent parfaitement mettre en valeur leurs jeux d'échelle (ça marche toujours très bien en VR). Des petits éléments collectibles cachés ça et là vous demanderont de vous pencher pour observer chaque tableau en détail, mais l'expérience est principalement statique, à faire tranquillement assis dans votre canapé. On dirige Quill au stick de la manette gauche et aux boutons sur la manette droite, à la manière d’un Mario Galaxy, et vous pourrez interagir directement avec les ennemis et certains éléments de décor avec les gachettes.Le cœur du jeu se compose de petites phases de combats, parfois un peu trop longues au vu de la difficulté générale assez basse, et d’énigmes qui combinent des éléments à déplacer, des ennemis à manipuler, et des chemins à trouver dans les décors. Celles-ci sont la grosse force du jeu. Très bien conçues (ni trop simples, ni trop dures), on ne reste pas coincés des heures tout en ayant des petits moments “eureka” satisfaisants. La mise en œuvre une fois la solution trouvée est toujours rapide et pas prise de tête.Ce niveau de peaufinage se retrouve également au niveau des animations, Quill ne s’exprimant que par gestes et petites danses de victoires. En tout cas jusqu’au volume 2, où la voix-off de la narratrice exprime plus directement ses sentiments. Le volume 2 ne change pas l’expérience générale du jeu, mais l'amplifie. Tout prend de l'ampleur : plus d’environnements, tous plus beaux les uns que les autres, plus de personnages secondaires et principaux, de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs (le premier volume n’en rajoutait aucun), et surtout plus de combats de boss. Bien plus intéressants et amusants que les arènes classiques qui parsèment le jeu, ces combats épiques (on est souvent David contre Goliath) ont tous un petit gimmick à comprendre ou une course-poursuite à effectuer.Mon plus gros regret sera sur la narration : à de nombreuses reprises, on est tiré du jeu pour revenir à notre état de Lecteur, devant le livre de Moss. Si les illustations sont superbes, elles manquent forcément d'animations et on sent un peu trop le cache-misère pour ne pas avoir à faire de cinématiques trop couteuses. J'aurais aimé qu'elles tirent un peu plus parti de la VR en proposant, par exemple, des effets popups. Peut-être dans le livre 3 ?