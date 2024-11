Minute Test : Wilmot Works It Out

Si vous ne le saviez pas déjà, les puzzles sont de formidables outils de socialisation. Approchez d’un peu près n’importe quel stand de brocante, observez un peu le ou les puzzles à vendre et demandez s’il est complet : le vendeur jurera sur ses grands morts qu'évidemment qu’il est complet et d’ailleurs c’est le puzzle qu’il avait fait pour s’occuper quand son compagnon était à l'hôpital. La discussion est lancée, vous vous êtes fait un nouveau pote et c’est exactement ce que Richard Hogg et le studio Hollow Ponds veulent vous faire vivre avec Wilmot Works It Out sorti le 24 octobre dernier sous la houlette de Finji

Les puzzles ont égayé la vie d’une des mes colocations et j’ai même eu un premier rendez-vous galant autour d’une image à recomposer. D’ailleurs ma compagne actuelle est aussi fan de puzzles (comme elle est fan de Wilmot’s Warehouse , le jeu précédent) et elle attendait patiemment que je reçoive la clé pour me la voler et s’enjailler sur ce Wilmot Works It Out. A savoir que je ne suis personnellement pas ultra-fan de la pratique : le seul puzzle que j’ai terminé dans ma vie représente une Citroen Xantia roulant dans un tas de gravier mais j’en suis tellement fier qu’il est accroché au-dessus de mon lit.Je ne vais pas revenir en détail sur les mécaniques de gameplay, je l’ai déjà fait lors de ma preview le mois dernier que vous pouvez retrouver ici Je vais surtout m'appesantir sur le fait que c’est un super jeu. Il est addictif d’enchainer les puzzles, de les disposer et de décorer sa maison avec les différents éléments que nous débloquons. Ma compagne et moi l’avons dévoré, il n’y a pas vraiment de difficulté et il est très agréable d'enchaîner l’assemblage de belles images. Mais le jeu dépasse largement son statut de petit bonbon grâce à deux éléments: sa narration et son mode à débloquer, le mode Marathon.En effet, le mode principal est ponctué par les petits monologues de Sam le facteur, personnage qui livre les colis du Club de puzzle dans lequel s’est engagé Wilmot. Sauf exception, un nouveau colis est livré à chaque image réassemblée et nous en profitons pour découvrir les états d’âmes de Sam, ses problèmes avec sa sœur ainsi que ses plans randos pour les vacances. Sam se rapproche petit à petit de Wilmot jusqu’au puzzle final, chef-d’œuvre de narration vidéoludique, nous faisant réaliser que le gameplay tout entier visait à nous faire vivre ce très beau moment très touchant, simple et intime, ridiculisant les gesticulations scénaristiques infantiles des gros studios. C’est un jeu qui raconte tout simplement la naissance d’une amitié et qui le fait avec un peu de narration mais surtout avec ses outils de game-design.Mais en plus d’offrir une chouette histoire, Wilmot Works It Out propose en plus un mode complémentaire, le mode Marathon. Si la campagne de base se termine relativement vite (j’en ai eu pour 3h), le gros du jeu en termes de mécaniques pures se trouve dans ce mode et il est impératif d’avoir terminé l’histoire pour avoir une chance de le terminer un jour. Ici, les colis arrivent en permanence et ils renferment des pièces aléatoires issues de tous les puzzles du jeu (plus 16 images inédites). Nous devons donc classer les pièces selon les souvenirs que l’on a des images que l’on a déjà assemblées et le jeu devient plus exigeant : tous les petits pièges posés par Richard Hogg deviennent beaucoup plus vicieux mais nous sommes à priori aidés par notre mémoire. Ce mode ajoute donc bien 3-4h à l’expérience et achève de faire de Wilmot Works It Out mon jeu doudou de l’automne.