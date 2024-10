Wilmot Works It Out : un aperçu avec les développeurs

“Je veux créer des jeux thérapeuthiques” : c’est la phrase qu’a répétée plusieurs fois Richard Hogg lors de la rencontre. Même s’il s’en défend, j’ai senti un petit changement dans les enjeux des titres de Hollow Ponds : I Am Dead demandait de sauver un petit monde (enjeu que Hoggs regrette par ailleurs) et Wilmot’s Warehouse proposait un jeu avec un système de score et la pression d’un minuteur. Ces titres pré-COVID ont été succédés par Flock, jeu d’exploration dans lequel il faut simplement répertorier des espèces animales puis par le tout juste annoncé Wilmot Works It Out, un jeu cosy de puzzle au sens premier du terme. Je sens que l’état du monde actuel et la période COVID ont eu un impact sur la volonté des développeurs de radicaliser encore plus l’aspect cocon douillet de leurs jeux.Wilmot’s Warehouse proposait de suivre Wilmot, manutentionnaire dans un entrepôt, dans un jeu de réflexion et d’organisation à solutions ouvertes. Dans sa suite, nous le suivons chez lui pour l’accompagner dans sa nouvelle passion, les puzzles, qu'il s’agit alors de réaliser puis d’accrocher au mur du salon pour passer au suivant, avant que la postière, qui expose ses états d’âmes à Wilmot tout au fil du jeu, ne nous amène un nouveau colis plein de nouvelles pièces.Il y a un twist : toutes les pièces d’une image n’arrivent pas nécessairement dans le même colis et il faut donc les laisser de côté et les distinguer de celles correspondant à la réalisation en cours. De plus, elles sont toutes proches thématiquement et du point de vue du choix des couleurs. Les images ont été réalisées par Richard Hogg, qui a dû apprendre sur le tas l’art subtil de la composition pour puzzles. De son propre aveu, le jeu présente ces derniers par ordre chronologique de réalisation et ils deviennent de plus en plus complexes et réussis au fil de la progression. Du reste, il a pu nous expliquer comment réussir à créer des associations à la fois évidentes (notamment en privilégiant des lignes diagonales) et déroutantes (en entretenant des similitudes entre les images).Le sentiment de progression se fait aussi par la personnalisation de la maison de Wilmot, présentée pour la première fois au public. Le titre débloque au fil du temps de nouvelles pièces où accrocher ses chefs-d’œuvre que l’on peut décorer et meubler selon son goût. Le jeu propose aussi un mode Marathon, dans lequel nous sommes coincés dans un seul et unique salon avec des colis apportant des sets de pièces totalement aléatoires. Le but est alors de réaliser tous les puzzles du jeu (avec en plus seize images inédites à ce mode) en s’organisant pour s’y retrouver. Il s’agit selon Haggett du “vrai jeu”, le mode Histoire (qui dure quand même six heures) étant presque un prologue à ce mode.Je ne trouve pas vraiment d’exemple de jeu gardant le même univers et gameplay de base par rapport au titre précédent mais dans un contexte totalement différent (ici, au lieu de déplacer et d'organiser des marchandises, on déplace et organise des images). L’idée de départ vient du fait que Richy Haggett et Richard Hogg ont beaucoup pratiqué le puzzle lors des différents confinements et qu'ils avaient envie de revenir à l’univers de Wilmot sans forcément faire une suite directe.