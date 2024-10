Minute Test : Tactical Breach Wizards

Vous aimez les intrigues politiques, les invasions paramilitaires et défenestrer votre prochain ? Parfait ! Camarade, j’ai un jeu pour vous. Après près de sept longues années de développement, Suspicious Developments Ltd (Gunpoint, Heat Signature) signe son jeu le plus ambitieux à date. Alors, pari réussi ?

Commençons par le début : les premiers chapitres de la campagne de Tactical Breach Wizard font office de tutoriel et de présentation des personnages et de leurs compétences, les amenant au compte-gouttes pour de ne jamais submerger le joueur. Si l’intention est louable auprès des novices du genre, les aficionados de la tactique risquent de bâiller un peu dans les premières heures de jeu, mais pas de panique : en sus de la campagne, le jeu débloque rapidement des défis supplémentaires que vous pouvez aborder à tout moment.C’est d’ailleurs un des points forts du titre : tout est fait pour rendre l’expérience de jeu confortable au plus grand nombre. L'apprentissage se fait en douceur mais ne perd pas les joueurs les plus pressés, le niveau de difficulté est totalement paramétrable et le jeu vous laisse la possibilité d’ignorer les dialogues et diverses scénettes scénaristiques si vous ne jurez que par le gameplay.Ces dialogues, parlons-en. Ils sont l’élément narratif principal du jeu. On retrouve bien évidement Tom Francis à l’écriture qui signe ici un univers et un humour assez « pratchettiens», où une bande hétéroclite de bras cassés se retrouve mêlée à des événements qui la dépasse complètement. Le titre apporte une mécanique singulière pour s’assurer que l’on suit bien son scénario, en nous faisant remplir à chaque fin de chapitre notre propre tableau d’investigation avec son lot de fils rouges, de punaises et de post-its®.Côté gameplay, Tactical Breach Wizards se rapproche plus d’un tactical-puzzle à la Into the Breach que d’un XCOM , en donnant au joueur une information parfaite (aucun brouillard de guerre et les actions adverses sont télégraphées) et ne laissant aucune place au hasard (une attaque portée touche systématiquement, et son nombre de dégâts n’a pas de portion aléatoire).Chaque mission est découpée en tours, au sein desquels vous pouvez librement contrôler votre équipe sans ordre d’initiative et annuler n’importe quel nombre d’actions afin de corriger vos erreurs ou simplement tester une stratégie. Clairement, le jeu n’est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire nous permettre d’exprimer toute notre créativité dans la défenestration d'autrui.Une fois vos actions planifiées, s'ensuit l’étape de leur déroulement où s’exécutent aussi celles de vos adversaires et, là encore, vous avez la possibilité de rembobiner et modifier vos actions si leurs conséquences ne vous sont pas favorables. Oui, le jeu est très généreux avec vous. Cependant, une fois cette dernière étape validée, le tour suivant s’enclenche et il n’est plus possible de revenir en arrière.Vous l’aurez compris, le titre fait preuve d’énormément de mansuétude envers vous, à la fois dans ses mécaniques mais aussi dans son équilibrage : il est assez facile, en débloquant les bons atouts (perks), de se construire une complémentarité d’équipe complétement claquée au sol et systématiquement nettoyer la carte en un seul tour.Cela dit, rien de bien grave. D’ici que vous ayez débloqué suffisamment d’atouts et saisi les synergies entre eux, vous aurez probablement terminé la campagne (une grosse douzaine d’heures) et attaqué les défis supplémentaires, présents à la fois sous forme de niveaux optionnels, mais aussi d’objectifs facultatifs durant la campagne principale. Et si vous n’êtes toujours pas rassasiés, l’éditeur de niveaux et le workshop devraient aisément satisfaire votre appétit.Niveau finition, on sent que la peinture est encore fraîche : il reste quelques légers dysfonctionnnements par-ci par-là et j’ai eu la malchance d’avoir un bug bloquant en fin de campagne, m’obligeant à recharger la sauvegarde automatique quelques minutes avant, mais Suspicious Developments veille au grain et les mises à jour pleuvent depuis la sortie du jeu.Addendum : le jeu tourne comme un charme sur Steam Deck et y est parfaitement jouable avec les contrôles par défaut.