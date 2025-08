Mashina, la délicieuse mécanique du moche

Découvert l’année passée avec le jeu d’action Judero , le duo turquo-britannique composé du plasticien Jack King-Spooner et du développeur Talha Kaya revient d’ores et déjà avec leur nouveau jeu de forage Mashina , sorti sur Steam le 31 juillet dernier. Les images des deux jeux parlent d’elles-même, nous avons devant nous ce qu’ils qualifient eux-même de style graphique d’une atypique laideur. Dans un médium où les studios soit se foutent de la direction artistique, soit en font des caisses parce que le jeu vidéo c’est de l’art, en voir arriver un poser un style si peu conventionnel est super rafraîchissant. Et puis vous savez quoi ? Ces sagouins arrivent en plus à faire un bon jeu vidéo avec.

Mashina est donc un jeu de forage dans le style de Steamworld Dig . Dans le hub à la surface, des PNJ nous donnent des missions, que l’on remplit en allant creuser dans la mine juste en dessous. Le minage est complètement libre et très agréable, car ici point de case par case comme souvent dans ce type de jeu. L’exploration est donc encouragée et nous ne sommes bloqué que par des veines de minerais nécessitant une foreuse plus puissante. Nous devons trouver des minéraux, installer des tapis roulants, retrouver des amis ou des objets spécifiques, le tout pour améliorer son personnage, sa foreuse puis passer avec tous ses amis robots au hub suivant. Le titre est bien équilibré. J’avais peur que l’on doive un peu grinder sur la fin mais finalement les sept heures de jeu passent sans accroc.La comparaison avec Steamworld peut s’étendre à l’univers car nous jouons un petit robot mineur soutenu par une communauté haute en couleur perdue au milieu d’un monde post-apocalyptique.Néanmoins, le ton est extrêmement enjoué et bienveillant : il n’y a ni mort, ni ennemi. Tous les PNJ sont heureux d’être là et de nous aider. Une des mécaniques principales consiste à décorer sa mine avec des objets achetés ou glanés qui semblent avoir été trouvés dans une décharge : cône de signalisation, fleurs en plastique, outils divers. Le titre se veut relaxant et nous propose même de choisir entre plusieurs radios, modifiant radicalement l’ambiance. Je vous conseille d'ailleurs Guitar Fm, qui joue quelques compositions à la guitare sèche de Talha Kaya. Mashina respire par tous les pores l’envie sans concession du duo de nous immerger dans un univers qui leur est le plus personnel possible.Je vous raconte tout ça alors que je n’ai pas encore parlé de l’aspect visuel. Personnellement, je trouve ça fantastique. D’autres diront que c’est moche et ils auront raison : atypique laideur comme le disent les développeurs. Tous les assets du jeu sont fabriqués à la main par King-Spooner, même le logo du jeu, en agglomérant pâte à modeler, jouets, vis, boulons et peinture. Le tout est ensuite incorporé au jeu par Kaya pour un résultat approchant certains métrages en stop motion, comme The Neverhood , voire certaines expérimentations multimédia des années 90, tels Puppet Motel de Laurie Anderson ou d’autres. Du reste, si le sujet vous interesse, je vous conseille d'aller farfouiller sur la page web de l'exposition Welcome to the Future! . Le résultat est un jeu qui mélange tout mais reste cohérent (les passages à la surface en 3D, la mine en 2D) et bénéficie d’une patte inimitable. Je vous invite de toutes façons à regarder le making of du jeu que je partage à la fin de l’article.Quelques défauts sont malgré tout à pointer... Le titre nous demande de construire des structures et l’interface n’est pas des plus pratiques à la manette. J’ai aussi rencontré un ou deux plantages mais heureusement, le jeu sauvegarde souvent.