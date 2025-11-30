Le PXN V10 Ultra est-il la Clio des volants Direct Drive ?

Je dois vous avouer quelque chose : mes proches et amis me prennent pour un fou avec tous mes gros joujous hors de prix. Depuis, mon but est qu’à travers Factor, de plus en plus de personnes me rejoignent dans la secte des amateurs de jouets pour adultes faits de métal et de moteurs pour me sentir moins seul. Mais il faut un outil d'évangélisation, un volant pas cher mais performant donnant envie de rejoindre la cohorte des admirateurs de bitoniaux ou simplement faisant le taf sans trop en demander au portefeuille, comme une bonne vieille Clio justement. Ce pack PXN V10 Ultra à 290 € pourrait-il être l’élu ?



Le cheval de 3,2 Nm La base en elle-même, si elle est plus petite que celles à courroies ou engrenages, reste assez imposante pour un Direct Drive de cette puissance (environ 230x180x100 mm contre 173x158x120 pour un Moza R3). Toute la coque est en plastique, posée sur une plaque en métal rigidifiant le bazar. L’objet reste malgré tout bien fini. À l’arrière, nous trouvons les branchements en USB-C, USB-A ou autres pour ajouter les pédales, une manette pour la compatibilité (j’y reviendrai) ou d’autres accessoires. Le bouton d’allumage se trouve aussi ici, une loupiote s’allumant sur le volant lorsque la base est alimentée. Le tout est alimenté par un adaptateur secteur fournissant du 24 V, 2 A pour 48 W. En guise de comparaison, ma base Moza R12 demande du 36 V, 6 A pour 216 W !







La puissance modeste du PXN V10 Ultra permet de l’attacher directement à un bureau. Cela se fait via de gros serre-joints nécessitant une clé Allen pour le serrage. Le débattement n’est pas incroyable et limite pas mal le type de table sur lequel le fixer.







Pour terminer, le volant en lui-même se détache grâce à un système équivalent aux anciennes bases Thrustmaster. Il se branche directement et une bague se visse sur le moyeu. Un fois vissé à fond, un petit loquet permet d’éviter que le volant ne se dévisse, contrairement à la vis que nous devions enfoncer directement dans le plastique des bases de la marque française. Ce n’est donc pas vraiment le système le plus simple pour changer de volant mais au moins, cela ne nécessite pas d’outil. Néanmoins, les autres bases de la marques utilisent des systèmes similaires à ceux de Moza ou Simagic, isolant le V10 Ultra dans la gamme PXN. La marque ne propose pas encore d'autres volants compatibles avec cette base. Il existe bien un "Formula Mod" mais il nécessite de bricoler le volant en lui-même.







Au secours de la roue Le pack propose un petit volant en forme de D, donc relativement polyvalent. Il est tout petit petit petit avec ses 270 mm de diamètre. Je vous partage des comparaisons avec le volant KS de Moza de 300 mm et mon volant rond custom de 340 mm pour vous rendre compte de sa taille réduite.









Le volant est sûrement la partie où se voient le plus les concessions faites par PXN pour proposer un si petit prix. Les boutons sont vraiment désagréables et nécessitent de tendre les pouces pour appuyer dessus. Malgré tout, leur nombre est suffisant et le volant comporte deux paires de palettes à l’arrière, ce qui est assez rare dans ces gammes de prix. Les plus hautes sont très simples et un peu molles mais le clic signifiant le passage de vitesse relativement agréable. Par contre, celles qui se trouvent en dessous sont d’une mollesse assez incroyable, tout ayant un petit jeu en bout de course les rendant en plus désagréables. Mais le pompon est très certainement la qualité de fabrication de l’ensemble et plus particulièrement le faux cuir enveloppant l’arceau. Celui-ci accuse des surpiqûres grossières et glisse sur le volant. Je comprends que cette matière donne un aspect plus sympa mais ici j’aurais peut-être préféré de la gomme car les finitions font vraiment bas de gamme pour la partie du produit que nous avons le plus souvent entre les mains.





Des pédales aux capteurs sans pression Pas grand-chose à dire ici. Le pédalier reprend le type de construction en vogue chez tous les concurrents avec des pédales tout en alu fixées par en-dessous sur le repose-pied. Il est relativement simple de modifier leur position mais il n’est par contre pas possible de bouger les plaques sur chaque pédale. Les capteurs sont linéaires et à effet de Hall et donc sans load cell. Par ailleurs, PXN ne propose pas encore de pédaliers load cell dans sa gamme mais un exemplaire a été montré à la Gamescom 2025. La configuration retenue sur le modèle testé n’est néanmoins pas idéale pour le jeu sur bureau. Le pédalier glisse rapidement, se penche en avant ou en arrière. Cela est beaucoup moins stable que les gros pédaliers en un bloc et invite à l’utilisation d’au moins un stand. Le ressort optionnel pour le frein est absolument inutilisable dans cette configuration, même si le pédalier est calé contre un mur. Le choix du pédalier est donc un peu étrange et pas nécessairement en phase avec l’utilisation que la majorité des pilotes en herbe en feront.



Une pédale d’embrayage est disponible en option pour 40 €.





Les sensations en jeu La base se branche sur l’ordinateur et a été reconnue directement. J’ai utilisé l’application PXN NEXUS pour régler le retour de force. Celle-ci permet d'ajuster assez finement les retours même si globalement tout est à fond, manque de puissance oblige. Des profils par type de voiture sont proposés et ont été efficaces à chaque fois.



J’ai tourné quelques heures sur Assetto Corsa Competizione, Rally et iRacing. Il est de notoriété publique que le retour de force de ce dernier est particulièrement subtil et le manque de puissance de la base se ressent particulièrement ici. La conduite sur ce titre est donc assez flottante et il est assez dur de se rattraper une fois que la voiture part en sous-virage. Concernant Assetto Corsa Rally, les sensations sont chouettes sur l’asphalte car le volant, Direct Drive oblige, réagit vite et le grip des pneus est bien retranscrit. Par contre, les spéciales sur gravier et sous la pluie du Pays de Galles donnent l’impression de rouler dans de la semoule. Les meilleures sensationsont été trouvées sur Assetto Corsa Competizione. Que se soit en GT3 ou GT4, j’ai trouvé l’équilibre du retour de force particulièrement convaincant, avec une bonne sensation de grip dans les virages à haute vitesse, un bon ressenti des bosses et des vibreurs de la Nordschleife ainsi que des pertes d’adhérences lors des freinages et des virages lents.



J’ai l’impression que la base nécessite des jeux au retour de force expressif pour pouvoir briller. Je n’ai pas essayé Le Mans Ultimate mais je pense que le V10 Ultra devrait y être à l'aise. La taille réduite de l’arceau aide aussi et il me semble difficilement envisageable de brancher un volant plus grand à la base. Évitez donc peut-être d’acheter ce produit si vous le destinez à iRacing ou aux simulations de camion.



Les pédales, une fois bien placée, sont assez agréables car bien rigides. Même le frein sans le ressort est utilisable et le pédalier me semble plus sympa à utiliser que le SR-P Lite de Moza qui accompagne le pack Moza R5.



Ce PXN V10 Ultra est très clairement un volant pour débuter et ses sensations en jeu peuvent être super. Je comprends les soucis de finitions car le prix proposé pour un Direct Drive est assez imbattable. Mon principal souci est plutôt son isolement : PXN ne propose pas d’autres types de volants pour cette base et il y a peu d’utilisateurs partageant des configurations comme le font les communautés des concurrents. Même si vous passez aux modèles supérieurs chez PXN, vous ne pourrez pas utiliser la roue de ce V10 Ultra, ce qui est assez dommage. J'ai plus l'impression d'être en présence d'une petite voiture exotique que d'une Clio dont je peux trouver les pièces n'importe où. C'est un bon produit mais dites-vous bien que vous devrez tout racheter si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure.

SCREENSHOTS