TEST
Factor Aréoport : le test du Honeycomb Foxtrot et les nouveaux bitoniaux de Moza
par Xavor2Charme, email
Support : PC
Après avoir testé le yoke Honeycomb Alpha Lite, la marque a décidé de m’envoyer sans m'avertir plusieurs de leurs nouveaux produits, dont ce joystick. Habitués aux yokes et autres manettes des gaz, les États-Uniens destinent ce Foxtrot aux darons pilotant des Airbus et des avions à manche à balais. Petit test de ce périphérique puis tour des nouveautés que Moza Racing vient d'annoncer.
Honeycomb me Foxtrot dans la tête depuis six moisLe Foxtrot Aviation Stick vise donc la simulation civile uniquement et est un bien joli objet, fabriqué dans un plastique de qualité et proposant de belles proportions (même si de loin, on dirait un gros zizi, désolé). Sa base est assez imposante et bien lestée, permettant d’y jouer sur un bureau sans que cela ne bouge trop. Néanmoins, son épaisseur couplé à la taille du manche ne rend pas hyper agréable son utilisation sur table et le destine plutôt à être fixé sur un châssis ou un support dédié se pinçant sur le bureau. Sa largeur non-négligeable de 233 mm est aussi à prendre en compte si vous ne disposez pas d’un espace gigantesque.
Parlons du manche en lui-même et continuons sur les proportions : ça se sent que le produit vient d’un constructeur américain à destination de quinquas à grosses paluches. Avec mes mains d’Européen moyen, je dois choisir entre saisir le stick par le haut pour atteindre les boutons ou le bas pour que le flanc de ma mimine repose sur la collerette à cet effet. C’est un peu moins important qu’un manche à visée militaire dans le sens où il n’est pas obligatoire de tripoter les boutons lors de manœuvres mais c’est tout de même à souligner.
De toute manière, au vu des angles très importants que proposent les axes X et Y, le Foxtrot est difficilement utilisable avec un F-16. Ici, l’aviation pépère est clairement visée et il est tout à fait agréable de manoeuvrer avec ce stick linéaire de bout en bout (pas de retour brutal au centre comme le modèle de Turtle Beach). Rançon de la gloire, mon exemplaire a un tout léger décalage vers la gauche sur l’axe X, assez pour faire dériver l’avion. Le réglage de la zone morte résout cela mais nous rappelle également que nous sommes en présence d'un stick relativement bon marché à 150 €. Un axe Z est aussi présent pour parer à l’absence de palonnier et il est possible de régler la dureté des axes X/Y indépendamment en utilisant la petite clé Allen fichée sous la base.
Niveau boutons, le stick en lui-même en comporte quatre classiques, deux bidirectionnels avec retour au centre ainsi qu’un stick pour la caméra. Le design ambidextre rend l’accès à certains encodeurs un peu compliqué. Notons également la présence d’une gâchette simple un peu molle sous le doigt.
Le clou du spectacle se situe en vrai sur la droite de la base, avec trois contrôleurs extrêmement complets permettant de commander les moteurs, la radio et le pilote automatique. Pour ces deux derniers, ils combinent boutons, sélecteurs et encodeurs rotatifs, permettant de régler tout cela extrêmement facilement (à savoir que la marque fournit un .xml pour importer la cartographie des touches dans Microsoft Flight Simulator 2024). Le feeling des bidules est très satisfaisant, les boutons cliquent bien et les encodeurs sont précis.
Pour le reste, nous avons droit à cinq interrupteurs pour le contrôle des lumières et quatre boutons destinés à afficher le menu, la carte ou pour basculer la vue, en sachant que tout cela est réassignale à l’envi. Il y a aussi quatre boutons non-labélisés dont vous faites ce que vous voulez.
Si vous êtes sûr de votre coup et que vous vous foutez des avions qui tuent des gens, ce Foxtrot peut être une bonne solution pour commencer. Plus versatile qu’un yoke et moins encombrant, notons tout de même l’absence d’une molette pour contrôler les gaz, ce qui aurait été parfait pour un produit d'appel. Il faut garder en tête que Honeycomb ne vient pas spécialement chercher les nouveaux venus et que ce produit est destiné aux personnes mono-maniaques, qui pourront être déçues par le tout-plastique, même de qualité, et par les quelques défauts de précision.
Pour les panneaux de contrôle, Moza est là (eh oui, ça y est, on l'a faite)Moza a profité du salon FlightSimWeekend 2026 aux Pays-Bas pour présenter sa nouvelle gamme de contrôleurs pour cockpits à la fois civils et militaires. Braconnant clairement sur les terres de Winwing, la marque chinoise a annoncé quatre boîtes à boutons et à écrans :
- pour l’aviation de ligne, le MA3F Electronic Flight Control Module reproduit le module de pilote automatique d’un avion de ligne et le MA3F Flight Computer Display l’ordinateur de bord
- pour l’aviation civile, le MGX1000 Instrument Panel est un bel écran de dix pouces reprenant les infos affichées dans de plus petits avions entouré de moult boutons et encodeurs
- pour l’aviation militaire, Moza propose le FMP18 Panel System permettant de se faire un petit cockpit de F/A-18 avec écrans MFD, panneaux radio et clavier pour entrer les coordonnées