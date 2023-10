Assassin's Creed Mirage relance la mode du djinn délavé

Complètement dans l'air du temps, Ubisoft ne gaspille plus bêtement ses licences et jette désormais directement ses héros avec leur PLV dans le bac jaune. Preuve en est, le retour de Basim Ibn Ishaq, déjà vu aux côtés de Sigurd Styrbjornson dans Valhalla , qui a droit à son petit spin-off à lui. Bon alors OK, Assassin's Creed Mirage était à la base prévu pour être un DLC, et ça explique en partie ses ambitions et ce qu'il en reste après l'avoir terminé. Mais c'est surtout un bon prétexte pour revenir aux fondamentaux de la saga : l'infiltration. Et c'est là que votre serviteur entre en jeu.





Evidemment, de gros efforts ont été faits par l'équipe d'



Oui parce que la formule moderne d' Assassin's Creed , on en a soupé à toutes les époques et on commence franchement à en avoir fait le tour. Un monde ouvert gigantesquement copié-collé d'une zone à l'autre, une carte qui vient se peupler d'une myriade de points d'intérêts après une poignée d'heures, quelques points de vue remarquables à escalader pour rappeler les joueurs aux bons souvenirs des premiers et du contenu issu des livres d'histoire pour plaire au plus grand nombre. Ouais, la série s'était peu à peu éloignée de ses basiques pour embrasser un penchant action-RPG qui tournait vite en rond. Et il aura ainsi fallu attendre plus de 10 ans pour voir revenir sur le devant de la scène le coeur même du concept d'assassin, la discrétion. Techniquement en jeu, cela se caractérise déjà par un monde qui délaisse les grandes plaines pour un capharnaüm urbain propice aux tranchages de gorge dans une ruelle sombre. Et quoi de mieux pour cela, effectivement, que le Bagdad du IXe siècle avec sa cité découpée en districts concentriques et ses petites oasis, parfait terrain de jeu pour relancer la mode de l'exécution encapuchonnée.Evidemment, de gros efforts ont été faits par l'équipe d' Ubisoft Bordeaux pour rendre le traversal de la ville agréable. De nombreuses bâtisses sont ouvertes au vent pour rendre les fuites plus prenantes, la balade se fait aussi bien au sol sur terre battue que sur les toits en bordel des riads, et de nombreux accessoires et spécificités architecturales facilitent la traversée d'un édifice à l'autre. Surtout que le jeu conserve la fluidité de mouvements de la saga. Notre héros court et lèche les aspérités de l'environnement sans s'arrêter, ce qui est bien utile pour échapper aux gardes, ou juste se faire un kif de parkour gratuit.

Les brigades du Tigre

Ce héros justement, parlons-en. Mirage met en scène le jeune Basim, celui des bas quartiers de Bagdad qui va, à la suite d'un vol d'artefact qui tourne mal, se retrouver exilé dans la base secrète de Ceux qu'on ne voit pas. Là-bas il va suivre la voie des Maîtres Assassins, guidé par son mentor Roshan, plantée par l'iconique voix cassée de Shohreh Aghdashloo. De retour à Bagdad 8 mois plus tard, il va parfaire sa formation tout en luttant contre le fameux Ordre des Anciens, encore et toujours à la manoeuvre.



Le storyboard du jeu s'articule autour d'un tableau en liège virtuel présentant une série d'enquêtes à résoudre pour se rapprocher de la cible finale de cette courte aventure. On naviguera aux quatre coins de la cité, d'un bureau des Assassins à l'autre pour picorer les investigations qui se comportent un peu toutes de la même manière. Un représentant nous balance une info sourcée, on part à la recherche d'indices qui vont conduire à plusieurs pistes (comprenez des cibles à abattre). Pistes qui elle-mêmes convergeront vers la conclusion de l'enquête, à savoir un boss à descendre dans un environnement cloisonné et généralement bien gardé (place forte, prison, etc.). En cela, le déroulé du jeu est assez classique, voire rapidement prédictif. De plus, le scénario n'est jamais très palpitant et n'offre aucune surprise, aucun enjeu particulier ni cliffhanger. Les personnages secondaires sont également assez peu développés et on les oubliera vite. Heureusement que le sel du jeu n'est pas là.





Non, c'est bien le retour des mécaniques d'infiltration à l'ancienne qui nous font tenir jusqu'à la toute fin des 25 heures de la campagne. Tout simplement parce qu'on va passer la majorité de notre temps à zigouiller en silence tous les ennemis qu'on aura préalablement tagués à l'aide de notre aigle. On retrouve ainsi les classiques assassinats rapides "en marchant", la capacité de se fondre lentement dans la foule ou encore de s'assoir sur un banc, caractéristiques du premier Assassin's Creed. L'IA semble par ailleurs elle aussi avoir eu droit à une cure de jouvence, et ce n'est pas un compliment. Elle est littéralement aussi bête qu'à l'époque. Alors forcément, ces systèmes de jeu très permissifs et ces ennemis qui font régulièrement n'importe quoi et oublient assez vite notre présence après qu'on ait causé le chaos dans le voisinage facilitent pas mal le run 100% infiltré. Par exemple, on peut siffler pour attirer un à un les membres d'un groupe de gardes en pleine discussion à 3m de nous vers des buissons et les assassiner au nez et à la barbe de leurs collègues sans qu'ils ne se posent de question, à partir du moment où on peut lancer l'animation d'assassinat.

Illusions & soft works

Ajoutez à ça une panoplie de mécaniques supplémentaires : un arbre de compétences assez light (pas de surprise, le jeu ne comportant pas d'XP en tant que tel), un poil d'artisanat et des mises à jour de tenues qui permettent de gagner en discrétion tout en s'offrant de nouveaux gadgets comme une sarbacane à fléchettes empoisonnées. Enfin, un système de concentration permet une fois la jauge pleine d'effectuer une série d'assassinats en une action, vraiment utile sur la toute fin du jeu et qu'on préfère laisser de côté pour se prendre la tête à tuer sans être vu.