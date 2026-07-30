PREVIEW
Tears of Metal, le nouveau William Musō
par Xavor2Charme, email
J'en avais déjà causé lors d'un article sur le festoche de démos de Steam, Tears of Metal est enfin sorti en accès anticipé sur Steam et sur le Game Pass si vous avez vendu votre âme au Malin. Celui que l’on décrit comme une fusion torride entre Hades, Dynasty Warriors Origins et Braveheart se présente donc dans une version à laquelle il manque encore quelques éléments mais dont la finition est très correcte et avec en prime une traduction en français. L’occasion de vous montrer une partie en vidéo commenté en direct par mes soins.Le titre du studio Paper Cult (et non pas Paper Clip comme je le dis dans la vidéo) déjà responsable de l'estimé Bloodroots nous offre ici un sympathique rogue-lite défouloir présentant un thème “William Wallace contre les Britanniques du démon” relativement peu exploré. Tears of Metal enchaîne les instances de baston à grande échelle et parvient à nous emmener dans son rythme effréné. Comme vous allez le voir, il n’y bien que les boss qui peinent à convaincre pour l’instant. Je vous laisse donc avec moi-même :